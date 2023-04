Inter-Monza 0-1: i brianzoli sbancano San Siro

Non sa più vincere, almeno in Serie A l’Inter, che perde anche questa sera al Meazza contro il Monza. I nerazzurri, nonostante le meraviglie della Champions League, non vincono in campionato dallo scorso 5 marzo e in casa registrano con quella di stasera il terzo ko di fila di fronte al pubblico di casa. Con 11 sconfitte stagionali in Serie A, ora la corsa Champions si fa sempre più dura. Il Monza vince e torna a raccogliere tre punti, che mancavano dal 4 marzo. La squadra di Palladino ora vede nitidamente il traguardo della salvezza matematica.

LE SCELTE DI FORMAZIONE DI INTER E MONZA

Poco, pochissimo turnover per Inzaghi e la sua Inter col 3-5-2. I nerazzurri vanno in campo con Onana tra i pali. In difesa, riposa Acerbi, mentre in campo vanno Darmian, de Vrij e Bastoni. A centrocampo un cambio, con Asllani al posto di Brozovic e del neo recuperato Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan. Sugli esterni c’è Gosens al posto di Dimarco e Dumfries a destra. Davanti Correa fa coppia Lukaku.

Palladino non deve badare a far riposare i tuoi e manda in campo i migliori col 3-4-2-1. Di Gregorio in porta; difesa a tre con Izzo, Pablo Marì e Caldirola; a centrocampo Ciurria, Pessina, Rovella e Carlos Augusto. Colpani e Sensi giocano in supporto di Dany Mota.

L’INTER ATTACCA, IL MONZA SI DIFENDE

Parte forte l’Inter che tiene il Monza nella sua metà campo. I nerazzurri cercano di sfruttare la presenza fisica di Lukaku, che si propone e gioca di sponda per i compagni. Il centravanti belga sembra in serata positiva e cerca di innescare soprattutto Correa. La prima vera occasione capita sulla testa del belga, che allarga il gioco, poi li butta in area raccoglie il cross ma colpisce troppo largo. L’azione comunque è viziata da un calcetto a palla lontana del belga a Izzo, il cui fallo sul belga era stato ravvisato dall’arbitro Pairetto che aveva concesso il vantaggio.

Al 23′ ancora l’occasione nasce ancora dal piede di Lukaku che gioca di sponda in area, e serve Correa. L’argentino conclude in diagonale, ma troppo debole e troppo poco angolata.

Il Monza gioca solo di rimessa e arriva solo poche volte in area dell’Inter, ma non riesce ad impensierire Onana.

IL MONZA PREME SULL’ACCELERATORE

Nel secondo tempo, in avvio, l’Inter sembra ripartire come nel primo tempo. L’occasione migliore capita a Lukaku che, ancora di testa, prende in controtempo Di Gregorio bravo a non farsi ingannare. Col passare dei minuti il Monza prende campo. Ci prova Dany Mota, ma la sua conclusione ad effetto sorvola la porta di Onana di pochissimo. L’Inter spinge, ma non punge, nemmeno l’inserimento di Lautaro sembra far cambiare marcia ai nerazzurri. Il Monza invece dà l’impressione di poter fare male in ogni momento. Al 78′ l’episodio che svolta la gara. L’Inter concede l’angolo. Dalla bandierina va Ciurria che mette al centro un pallone perfetto che pesca Caldirola incredibilmente solo in mezzo all’area. Il prodotto delle giovanile dell’Inter schiaccia e insacca sotto la traversa: 1-0. Gli ultimi 17 minuti, compreso il recupero, sono ininfluenti per il risultato finale col Monza che respinge senza troppo affanno gli attacchi dell’Inter e dopo l’Allianz Stadium sbanca anche San Siro.