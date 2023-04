Verso Juventus-Sassuolo: Allegri perde Kean

Dopo la faticosa vittoria di giovedì sera contro lo Sporting, la Juventus si rituffa nell’atmosfera Serie A. Una sfida complicata, in casa del Sassuolo che per i bianconeri dovrà necessariamente servire a riscattare il KO contro la Lazio. La squadra di Allegri deve recuperare punti nella classifica reale se vuole ancora sperare nella Champions League e riprendersi anche il secondo posto virtuale dopo il successo contro la Lazio. Al tempo stesso, però, il tecnico livornese deve dosare le forze della squadra in vista della trasferta portoghese di giovedì.

ALLEGRI DOSA LA SUA JUVENTUS

Il tecnico livornese dovrà fare i conti con le energie della sua Juventus. Giovedì, a causa del problema alla caviglia, Vlahovic è partito dalla panchina. Al suo posto ha giocato Arek Milik, il cui minutaggio va dosato per via del problema muscolare da cui è appena rientrato. Con ogni probabilità quindi si rivedrà titolare il centravanti serbo, visto che nella conferenza stampa di oggi ha annunciato l’assenza di Kean. Possibile allora che il tecnico cercherà di dosare le forze con la staffetta Vlahovic-Milik. Tante le soluzioni. Non quella Pogba, visto che Allegri pur non chiude completamente le porte ad un suo utilizzo importante pur chiarendo che non è pronto per la gara di domani.

ATTESA PER LA SENTENZA DEL 19 APRILE

Mercoledì la Juventus scoprirà se potrà riavere i 15 punti di penalizzazione. Il 20 gennaio, quando fu comminata la sanzione, la squadra ebbe un leggere contraccolpo negativo. Dalla settimana successiva, Allegri e il gruppo squadra sono riusciti a gestire al meglio la situazione. Ecco perché la decisione, favorevole o meno, non sembra preoccupare Allegri: “Quando mi hai chiesto del 19, ho pensato a Bonucci – scherza Allegri in risposta alla domanda del giornalista – La sentenza la osserviamo, ma ci siamo fatti la corazza ormai“. Insomma, la Juventus guarda alle situazioni fuori dal campo, ma in questo momento vuole rimanere concentrata sul campo. Ci riuscirà?