Alcaraz, è allarme: l’annuncio che spaventa i tifosi

Carlos Alcaraz, nuovo allarme per il tennista spagnolo: l’annuncio mette in agitazione i suoi tifosi

E’ uno dei maggiori talenti del tennis nostrano, forse il più cristallino, designato erede dei più grandi, da Roger Federer a Rafa Nadal fino a Novak Djokovic. Ci riferiamo a Carlos Alcaraz, lo spagnolo che ha chiuso il suo 2022 al primo posto della classifica del Ranking Atp: il tennista più giovane di sempre a farlo.

Numeri impressionanti per lo spagnolo, ma anche un talento evidenziato attraverso un gioco pulito ed efficace che ha entusiasmato davvero tutti gli addetti ai lavori. Un astro nascente destinato a far parlare di sé per molti anni, insomma, esploso con la vittoria degli US Open nel 2022.

Alcaraz, però, proprio a cavallo tra i due anni, nonostante il numero 1 nel Ranking, ha dovuto saltare qualche torneo di troppo. In primis le Finals e la Coppa Davis per un problema agli addominali, poi gli Australian Open, il primo Grande Slam dell’anno, per un infortunio alla gamba proprio durante gli allenamenti in preparazione al torneo.

Tornei saltati che gli hanno fatto perdere nel frattempo anche la posizione di numero uno, a vantaggio dell’eterno Novak Djokovic. Il suo 2023 è iniziato con l’Open di Argentina – vinto – nel mese di febbraio, poi l’Open di Rio dov’è arrivata la sconfitta in finale per mano di Norrie.

Carlos Alcaraz infortunato: quando torna in campo

Nei primi due Masters della stagione, invece, davvero efficace il suo gioco, tornato quello del 2022. La vittoria ad Indian Wells in finale contro Medvedev, con il russo battuto in due set, poi la sconfitta a Miami in semifinale per mano di Jannik Sinner, con l’azzurro che si è preso una bella rivincita sul rivale dopo quanto accaduto in California.

Ed ora sembrava tutto pronto per una partecipazione al torneo di Montecarlo, ma è arrivata un’altra defezione. “Dagli USA – ha informato i suoi tifosi lo spagnolo su Twitter – sono tornato con dolori muscolari alla colonna vertebrale ed un’artrite post traumatica alla mano sinistra”.

Nuovi problemi fisici, quindi, che hanno allarmato l’ex campione Jimmy Connors che al Podcast Advantage ha spiegato che Alcaraz dovrebbe sfruttare la sua età per essere in salute, anche se sul suo corpo esercita troppa pressione. Connors ha sottolineato come la modalità con cui colpisce la palla e si muove sul campo lo lascino pensare a come tra qualche anno sarà fisicamente.

Un vero e proprio allarme quello lanciato da Connors, nell’attesa che Alcaraz ritorni a giocare. E questo dovrebbe capitare a Barcellona.