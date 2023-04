Mondo del volley pazzo di Veronica Angeloni: curve stratosferiche (FOTO)

By

Nata il 6 luglio del 1986, Veronica Angeloni è una delle pallavoliste in Italia con l’atleta conosciuta anche per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Una sportiva molto conosciuta sia per le sue capacità nella pallavolo che per la sua bellezza. Molto seguita sui social, la Angeloni è una delle più apprezzate nel mondo della pallavolo e vanta sul proprio profilo 185 mila followers. Al momento tesserata con la Savino del Bene, la ragazza ha un palmares di tutto rispetto grazie anche alle esperienze all’estero come quella del Saint-Raphael e quella con il Gresik Petrokimia oltre alle due stagioni vissute in Russia.

Una stella della pallavolo, Veronica Angeloni è uno spettacolo

Veronica Angeloni è stata spesso anche al centro delle voci di gossip per alcuni flirt veri o presunti che le sono stati accostati.

La pallavolista infatti ha vissuto una breve love story con Christian Vieri e poi con Mario Balotelli. La partecipazione al Grande Fratello Vip ha fatto aumentare la sua popolarità anche per quello che riguarda il pubblico televisivo con la Angeloni che ha poi deciso di riprendere la carriera da sportiva, accantonando almeno al momento quella del piccolo schermo. La ragazza è però molto attiva sui social, in particolare su Instagram, sponsorizzando in alcune occasioni brand di costumi.

Classe 1986, la nativa di Massa, è pronta a proseguire la propria carriera in vista anche della prossima stagione. In una recente intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport la Angeloni ha raccontato le sue avventure all’estero: “In Russia si è molto sotto la lente di ingrandimento. Bisogna fare la differenza perché la sensazione è che si stia togliendo il posto ad una atleta russa. In Indonesia invece sono stata venerata, un’attenzione quasi esagerata”.

La Angeloni ha poi raccontato anche la sua esperienza al Grande Fratello Vip: “Ho vissuto un’esperienza che rifarei – ha proseguito nelle parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport – nonostante non conoscessi bene il mondo televisivo. In tv bisogna sempre trovare il modo di fare audience”. Il mondo della tv può attendere quindi per la bella Veronica che è ancora totalmente concentrata su quello che è il mondo della pallavolo, volendo provare a conquistare nuovi titoli con la maglia della Savino del Bene.