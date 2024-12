Ultim’ora Schumacher, tifosi senza parole: epilogo clamoroso

Un clamoroso colpo di scena che riguarda anche Michael Schumacher: epilogo clamoroso, i tifosi stentano a credere ai loro occhi

Il ricordo di Michael Schumacher rimane vivo nella mente di milioni di appassionati. Il tedesco, come pochissimi in Formula 1, è stato capace di scrivere pagine irripetibili nella storia di questo sport. Una storia interrotta nel 2012 e contornata dalla tragedia di Meribel, datata 29 dicembre 2013.

Esattamente undici anni fa il tedesco rischiò di morire. Ma nel frattempo la sua vita è cambiata. Praticamente scomparso dai riflettori, è assistito da un team medico giorno e notte, nella speranza che la sua salute possa migliorare. Restano i ricordi, un talento unico sulle quattro ruote. Come pochi. Schumacher è stato uno dei padroni di questo sport, inanellando record su record e facendo impazzire di gioia soprattutto i tifosi della Ferrari.

Il mondo della Formula 1 nel corso degli anni ha avuto diversi campioni del mondo, alcuni dei quali sono diventati delle vere e proprie leggende. Non solo Michael Schumacher ma anche Lewis Hamilton e più recentemente Max Verstappen.

Ecco, c’è un fattore che li accomuna e che ha visto avvicinare ad un particolare record uno dei talenti emergenti del paddock che quest’anno ha mostrato una maturità davvero notevole. Si parla di Oscar Piastri, che si è piazzato al quarto posto – davanti a Carlos Sainz – nella classifica piloti.

Il 23enne di Melbourne, che ad Abu Dhabi ha chiuso decimo, ha in questa stagione collezionato 292 punti ma soprattutto un record che in pochissimi possono vantare. Lo fa notare Carol Radull con un post su ‘X’ nel quale viene mostrato un dato davvero notevole che accomuna Piastri a campioni del calibro di Hamilton, Schumacher e Verstappen.

“Oscar Piastri si è unito a Michael Schumacher, Lewis Hamilton e Max Verstappen tra gli unici piloti di Formula 1 ad aver completato tutti i giri nel corso di un’intera stagione“. Ed in effetti l’affidabilità dell’australiano spesso e volentieri – a detta di molti – ha fatto impallidire pure Lando Norris, che ha lottato quasi fino alla fine con Verstappen per il mondiale piloti.

