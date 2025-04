Tegola in Serie A, stagione finita: l’esito degli esami è una mazzata!

Empoli Football Club comunica che gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Christian Kouamé, uscito durante la gara contro il Cagliari, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Brutte notizie per l’allenatore dell’Empoli, Roberto D’Aversa, quando mancano sette giornate al termine del campionato e con i toscani impegnati nella lotta per non retrocedere con l’ex Fiorentina diventato importante nelle rotazioni del club del presidente Corsi.