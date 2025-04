Pazzesco Verstappen, cambia macchina: rivali distrutti

L’annuncio a sorpresa del pilota della Red Bull dopo aver battuto le McLaren di Norris e Piastri nel GP di Suzuka

Quattro volte campione del mondo, tutte di seguito, non per caso. Max Verstappen è tornato. E alla grande. A Suzuka una prova da autentico fuoriclasse al volante di una Red Bull ancora non all’altezza del recentissimo passato. Soprattutto delle McLaren, eppure l’olandese è riuscito ad arrivare primo al traguardo davanti proprio alle due vetture britanniche.

Quello del Giappone è un successo che spegne, almeno per il momento, tutte le polemiche e le voci scoppiate dopo la decisione del team di Milton Keynes di far fuori Lawson al termine dei primi due Gran premi e per via degli zero punti conquistati. Per la cronaca, il neozelandese è giunto 17esimo con la squadra satellite, restando ancora a secco di punti, mentre chi l’ha sostituito, il giapponese Tsunoda, non ha fatto granché meglio chiudendo al 12esimo posto.

Mondiale Formula 1: la Classifica Piloti

1. Lando NORRIS (McLaren) 62

2. Max VERSTAPPEN (Red Bull) 61

3. Oscar PIASTRI (McLaren) 49

4. George RUSSELL (Mercedes) 45

5. Kimi ANTONELLI (Mercedes) 30

6. Charles LECLERC (Ferrari) 20

7. Alexander ALBON (Williams) 18

8. Lewis HAMILTON (Ferrari) 15

9. Esteban OCON (Haas) 10

10. Lance STROLL (Aston Martin) 10

11. Nico HULKENBERG (Sauber) 6

12. Oliver BEARMAN (Haas) 5

13. Isack HADJAR (Racing Bulls) 4

14. Yuki TSUNODA (Red Bull) 3

15. Carlos SAINZ (Williams) 1

Classifica Costruttori

1. MCLAREN 111

2. MERCEDES 75

3. RED BULL 61

4. FERRARI 35

5. WILLIAMS 19

6. HAAS 15

7. ASTON MARTIN 10

8. RACING BULLS 7

9. SAUBER 6

10. ALPINE 0

Verstappen punge dopo il trionfo di Suzuka: “Se avessi guidato la McLaren, sarei già arrivato a Tokyo”

Per fortuna della Red Bull il miglior pilota, non ce ne voglia Hamilton, guida una sua monoposto. E domenica lo ha fatto in maniera pressoché perfetta, battendo un avversario, ovviamente la McLaren e non la Ferrari, che oggi va troppo più forte rispetto alle altre.

Nel post gara, parlando ai connazionali di ‘Via Play’, Verstappen si è letteralmente lasciato andare lanciando, col sorriso stampato sul volto, pure una frecciata a Norris giunto secondo e ora solo un punto avanti nella classifica piloti.

“Sono ovviamente felice di quello che sto facendo – ha esordito l’olandese prima di pungere la McLaren – Non voglio nemmeno pensare a cosa sarebbe successo se fossi stato su quell’altra macchina, in quel caso non mi avrebbero proprio visto. Probabilmente sarei arrivato già a Tokyo…”. C’è poco da aggiungere, se non che a Suzuka Verstappen abbia stravinto anche fuori pista.