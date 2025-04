Champions League, quarti: vita facile per il PSG? Real Madrid ospite dell’Arsenal, Inter a Monaco

Tutto pronto per i quarti di finale di Champions League. Tra questa sera e quella di domani, si giocheranno le gare d’andata: vediamo nel dettaglio.

All’Emirates Stadium si giocherà Arsenal-Real Madrid. Le Merengues vengono dal derby contro l’Atletico, mentre i londinesi hanno superato nel doppio confronto il PSV. Cosa aspettarsi da questa delicata sfida? In primo luogo c’è da dire che le quote sono molto equilibrate: su Planetwin365, il successo dell’Arsenal è bancato 2,35; su Unibet 2,30 e su Betclic 2,32. Allettante la quota dell’Over 2,5: parliamo di ben 2,10 volte la posta su Planetwin365; stessa quota che troviamo su Betclic e WilliamHill. Da attenzionare il risultato esatto 3-2 in favore dell’Arsenal: la quota è di 33 su Planetwin365; su WilliamHill 29 e su Unibet 31.

Dopo aver eliminato il Feyenoord agli ottavi di finale, l’Inter di Inzaghi sarà ospite del Bayern Monaco nella fortezza dell’Allianz. Partono leggermente favoriti i tedeschi: la vittoria del Bayern è bancata 1,95 su Planetwin365; su Betclic e Unibet 1,94. Da ipotizzare una sfida non particolarmente vivace: segnaliamo l’Under 2,5, su Planetwin365 proposto a 1,85; mentre su Betclic si parla di 1,83 volte la posta e su WilliamHill 1,81. Un’altra giocata interessante è l’Under 0,5 al primo tempo: parliamo di 2,85 volte la posta su Planetwin365; su Betclic e su Unibet 2,80.

Nettamente favorito, almeno sulla carta, il Barcellona di Flick. I blaugrana ospiteranno i tedeschi del Borussia Dortmund: segnaliamo la quota del segno “1” all’intervallo, su Planetwin365 proposta a 1,75; stessa quota che troviamo su Betclic e su WilliamHill. Da considerare anche l’Over 1,5 al primo tempo, ipotizzando che durante la prima frazione di gioco possano essere realizzate almeno due reti: parliamo di 2 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 1,95 e su WilliamHill 1,96.

Il PSG di Luis Enrique ospiterà l’Aston Villa e proverà ad affermarsi in maniera convincente già al Parco dei Principi: segnaliamo la quota della giocata “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 a 1,95; su Betclic e su WilliamHill la stessa giocata è a 1,88. Molto interessante anche la quota della giocata “Over 2,5 Casa”: su Planetwin365 si parla di 2,20 volte la posta; su Betclic 2,18 e su Unibet 2,17.