Dramma in F1: tifosi disperati, è morto

Il campionato 2025 di F1 è sempre più nel vivo, ma un dramma scuote il paddock e distoglie l’attenzione della competizione.

Archiviata la terza gara della stagione 2025 di Formula Uno, a Suzuka – in Giappone – Max Verstappen ritrova la vittoria e batte i rivali più accreditati: Lando Norris e Oscar Piastri della McLaren. La scuderia papaya cede il gradino più alto del podio dopo aver trionfato nei primi due GP del campionato (Melbourne e Shanghai) con il britannico Norris. La tappa della competizione nel Paese del Sol Levante mostra – per l’ennesima volta – il talento sconfinato e l’abnegazione di Super Max. L’olandese di Red Bull è chiamato a difendere il suo impero, giunto a quattro titoli piloti vinti consecutivamente e messo in discussione dal pilota di punta del team di Woking.

Lando Norris si sente pronto per laurearsi campione del mondo, il tentativo (a vuoto) del 2024 ha dato consapevolezza al classe 2000 che è pronto ad approfittare della superiorità della MCL39. La nuova monoposto di McLaren ha già dimostrato di essere superiore alle vetture rivali, con un vantaggio quantificato – almeno in questo inizio di campionato 2025 di F1 – in almeno tre decimi.

Nonostante una Red Bull tutt’altro che impeccabile, Max Verstappen ha dimostrato di poter domare la difficile RB21 e lottare per il vertice a differenza dei suoi compagni di box. Liam Lawson è stato bocciato dopo appena due gare senza ottenere punti, al suo posto Yuki Tsunoda che nell’esordio a Suzuka non ha ottenuto punti.

F1 in lutto: si è spento Mario Crugnola

Il mondo dell’automobilismo piange la scomparsa del varesino Mario Crugnola. Si è spento ad 82 anni il team manager, con esperienze in F3 e F3000 oltre ad aver ricoperto il ruolo di capotecnico in F1 con la scuderia italiana Fondmetal. Una malattia, con la quale lottava da sei mesi, ha stroncato la vita del plurivincitore con Ferrari Challenge in Europa e in estremo Oriente. Un passato anche da pilota per Crugnola che negli anni ’70 si è destreggiato nel campionato di Formula Italia e Formula Ford, ma da team manager raggiunge la notorietà.

Nel corso della sua carriera ha lanciato la carriera di giovani talenti come Emanuele Pirro e Jarno Trulli. Crugnola negli ultimi anni di carriera si è dedicato alla preparazione delle vetture di F1 e F3 storiche del team Historic Project Club lanciato da Fraquelli. Una vita nel mondo dei motori, con gli impegni che sono proseguiti fino a pochi mesi prima del tragico epilogo.