Europa League, domani la Roma sfida il Braga e la Lazio contro l’Ajax. Le possibili scelte di Ranieri e Baroni

Non solo la Champions League, perché domani scenderanno in campo anche le squadre impegnate in Europa League. La Roma affronterà il Braga, mentre la Lazio sarà di scena ad Amsterdam dove affronterà l’Ajax di Francesco Farioli. Queste, al momento, le possibili scelte da parte di Claudio Ranieri e Marco Baroni.

La probabile formazione della Roma:

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Saud, Pisilli, Paredes, Kone, Angelino; El Shaarawy, Dovbyk.

La probabile della Lazio:

LAZIO: Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, L. Pellegrini; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos