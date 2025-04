Annuncio Schumacher, la F1 resta di sasso

C’è stata una dichiarazioni importantissima che potrebbe cambiare completamente lo scenario delle cose da parte di Schumacher

Michael e Ralf Schumacher sono l’unica coppia della storia della Formula 1 ad aver vinto almeno una gara di Formula 1. Come se non bastasse, ci furono due occasioni in particolari destinate a fare la storia di questo sport. Parliamo del 2001 quando sia in Canada che in Francia sono arrivati primo e secondo, scambiandosi le posizioni.

Qualcosa di incredibile se si pensa a quante poche possibilità ci sono di un avvenimento simile, un po’ come in Moto GP i due fratelli Marquez. Anche in quel caso il fratello maggiore è stato maggiormente iconico complici le più vittorie, ma restano coppie formidabili.

Schumacher, l’annuncio è arrivato: la decisione

Jack Doohan è stato protagonista in Giappone di un brutto incidente nelle prove libere e questa situazione potrebbe essere addirittura decisiva per la sua carriera. Infatti aver distrutto la A524 avrebbe messo il nome di Doohan nella black list della scuderia.

Aver provato a spingere in curva 1 con il DRS aperto è stato un disastro annunciato e ne ha patito anche a livello fisico con dolore a una mano e alla gamba. Insomma, se si parlavano di cinque Gran Premi di tempo per dimostrare il suo valore, Ralf Schumacher ha parlato chiaramente a Sky Deutschland stringendo i tempi.

“Hirakawa nella prima sessione di prove libere è stato subito veloce come Gasly. Doohan è andato poi in macchina e ha commesso un errore fatale. La squadra – spiega Schumi – analizzerà la questione, parleranno con lui e sono curioso di vedere cosa succede dopo, ma non è affatto certo che sarà al via in Bahrain“