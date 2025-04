Milan Primavera, Guidi: “Abbiamo fatto la partita ma non siamo stati bravi negli ultimi metri”

Federico Guidi, allenatore del Milan Primavera, ha parlato così in esclusiva a Sportitalia dopo la finale della Coppa Italia Primavera: “Voglio fare i complimenti al Cagliari, ha vinto il trofeo dando senso al loro percorso di crescita. Complimenti allo staff e al mister. La partita è stata un po’ così, la squadra ha fatto sempre la partita, siamo stati puniti in tre tiri in porta, hanno capitalizzato i nostri errori. Per la mole di gioco sviluppata non siamo stati bravi negli ultimi metri, la squadra però ha spinto dall’inizio alla fine. Sul loro primo gol c’era una nostra sbavatura. Il Cagliari è stato abile a sfruttare le occasioni, in una gara secca i minimi dettagli fanno la differenza. Per noi sarà un motivo di crescita”.