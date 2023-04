Federica Masolin, uscita da diva: il video manda i fan fuoripista

Federica Masolin affascinante come non mai, la conduttrice sportiva fa impazzire gli appassionati con un look da urlo

Sono numerosi ormai i volti di conduttrici sportive che contribuiscono all’audience dei principali avvenimenti. Giornaliste e volti televisivi in generale catturano l’attenzione per bravura, competenza, passione e anche per un tocco di fascino tutto femminile che di certo non guasta e rende tutto più frizzante. Come nel caso di Federica Masolin.

Volto ormai celebre di Sky Sport, con una passione mai nascosta per il mondo dei motori, proprio in quell’ambito è diventata una presenza irrinunciabile per gli appassionati. I weekend di gare di Formula 1 sono ormai indissolubilmente legati a lei, che ci accompagna sulle piste di tutto il mondo.

Federica Masolin scalda i motori dopo la sosta: i tifosi della Formula 1 aspettano più lei della Ferrari

Dopo le prime tre gare stagionali, la Formula 1 si è fermata per qualche settimana. Si riprenderà nell’ultimo weekend di aprile, tra quindici giorni, a Baku, per il Gp dell’Azerbaigian, quarto appuntamento del Mondiale 2023.

E’ stata una stagione che fin qui non ha dato soddisfazioni alla Ferrari, anzi. La speranza è che al ritorno in pista si veda qualcosa di meglio per tutti i tifosi del Cavallino. La maggior parte dei quali attendono con trepidazione forse anche maggiore il ritorno in tv di Federica, che nel frattempo, come sanno i suoi fan sulla rete, si è concessa una vacanza con scatti che hanno intrigato tutta la community. Su Instagram, del resto, la Masolin ha un notevole seguito, vicino ai 700 mila followers.

Federica Masolin si prepara al ritorno in pista: un abito così fa girare la testa, dettagli sublimi

Proprio dal web, arrivano ulteriori immagini che fanno sognare la platea. Federica dopo la vacanza in Marocco è tornata al lavoro e in questa occasione possiamo ammirare uno scorcio direttamente dai corridoi di Sky.

Uscendo dal suo camerino, sfoggia una andatura da diva consumata, con un abito elegantissimo e aderente e una minigonna celestiale che scopre gambe perfette. Una visione che raccoglie, inevitabilmente, gli applausi convinti da parte degli ammiratori. Spettacolo a scena aperta, Federica non si smentisce mai e infiamma la platea del suo pubblico, preparandosi a un ritorno in onda davvero in grande stile.