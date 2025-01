Milan, Conceicao: “Meritato la finale. Leao contro l’Inter? Vediamo”

Intervallo? “Dopo i primi 45 minuti negli spogliatoi non ho dato baci, anzi mi sono arrabbiato un po’ perché la squadra non ha fatto le cose che avevamo preparato e mi ha fatto arrabbiare. Questo è un gruppo umile, a volte manca un po’ di cattiveria per arrivare a qualcosa in più ma col tempo ci arriveremo. Io non sono uno molto simpatico, non mi piace dare abbracci ai giocatori, sono più le volte che mi arrabbio ma un gruppo ha bisogno di tutto questo. Il nostro è un gruppo di qualità, sono molto contento di loro perché hanno accettato anche un allenatore che non sorride tanto e mi fa piacere. Non sono qua per fare amici, ma per vincere”.