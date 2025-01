Juve, Locatelli: “Ho fatto un errore determinante. Ci manca il controllo della partita”

Manuel Locatelli, centrocampista della Juve, ai microfoni di SportMediaset. “Sicuramente io ho fatto un errore determinante, nel senso che per il momento della partita ho sbagliato, non ho visto Pulisic che arrivava, quindi sicuramente quello è stato un errore che ha dato forza a loro. Poi dopo noi non abbiamo avuto la forza di reagire al gol e secondo me abbiamo buttato via una partita che avevamo approcciato molto bene”.

Poi aggiunge: “Ci manca il controllo della partita, essere maturi nel gestirla, anzi, più che gestirla andare a cercare il secondo gol, è una cosa che abbiamo già fatto, abbiamo già pagato, è un peccato. Credo che comunque faccia parte di un percorso, però qui non c’è tempo, quindi bisogna cercare di guadagnare questa esperienza in queste partite. E’ chiaro che dispiace tanto perchè ci credevamo, però questo è il calcio e ormai è andata così”.