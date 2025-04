Scoppia in lacrime, dolore devastante: l’addio che fa più male

Tristissima notizia nel mondo dello sport con questo lutto che ha gettato tutti nello sconforto: ecco cos’è successo

Dietro ad ogni sportivo, c’è sempre una donna o un uomo prima di tutto. Una persona con le proprie fragilità, debolezze e purtroppo anche lutti. Questi talvolta arrivano durante la carriera di un giocatore e possono naturalmente influenzare lo stato d’animo.

Basti pensare al più recente caso Frattesi: il centrocampista dell’Inter si era addirittura scusato sui social per questo periodo un po’ complicato a causa delle condizioni della nonna. Purtroppo è venuta a mancare e il calciatore le ha dedicato il gol contro il Bayern Monaco.

Lutto in famiglia: sconvolto lo sport

Un momento simile è successo nel basket quando Kenneth Faried, lungo della Unahotels Reggio Emilia, è sceso in campo mettendo a referto 11 punti e 9 rimbalzi vincendo il premio MVP dopo che aveva perso la madre nella notte tra sabato e domenica.

Dopo la sirena che ha chiuso la partita, Faried è scoppiato in lacrime e ora salterà la sfida di BCL contro Malaga del 16 aprile per volare negli Stati Uniti. A parlare di lui è stato Ettore Messina, coach di Olimpia Milano, che ha parlato a cuore aperto della situazione.

“Faried – raconta Ettore – ha giocato una grande partita tra l’altro in un momento molto difficile della sua vita, glielo ho detto quando sono andato a salutarlo perché non sapevo che era successa questa cosa triste. Bellissimo vedere un veterano NBA arrivare in Italia e giocare con questo tipo di atteggiamento, di grinta, di carica».