“Non è facile”, colpo di scena Gregoraci-Briatore: tutta la verità

Colpo di scena nel rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: spunta fuori tutta la verità

Flavio Briatore è senza dubbio uno dei personaggi imprenditoriali più di spicco dell’Italia e non è un caso se in un modo o nell’altro riesce a far parlare sempre di sé.

L’imprenditore e dirigente sportivo di 73 anni è stato spesso al centro di controversie e procedimenti giudiziari, ed anche nel privato è riuscito sempre a lasciare tutti sorpresi. Nella sua vita, Briatore ha avuto parecchie relazioni e tra le più importanti ci sono quelle con la modella Naomi Campbell e soprattutto quella con la showgirl Elisabetta Gregoraci, la cui storia è durata per ben 9 anni e dalla quale ha avuto anche un figlio. E proprio quest’ultima è tornata a parlare del suo rapporto con l’ex marito a Domenica In, facendo venire fuori tutta la verità e lasciando tutti sorpresi.

L’ammissione della Gregoraci su Briatore: la showgirl non si nasconde

Il matrimonio tra la showgirl Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è durato dal 2008 al 2017 ed i due hanno anche avuto un figlio, Nathan Falco, nato nel marzo del 2010. La coppia ha deciso poi di separarsi in maniera consensuale, ma nonostante ciò i rapporti sono rimasti molto distesi e i due spesso si immortalano via social dove sono insieme o in vacanza o a pranzi con soli intenti amichevoli. Tuttavia, nell’intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In, programma in onda su Rai Uno, la Gregoraci ha voluto fare un’ammissione importante su Briatore, dichiarando come l’ex marito sia particolarmente geloso e ciò stia complicando non di poco i suoi piani di vivere una nuova relazione.

La showgirl non si è voluta nascondere, aggiungendo come di solito quando arriva una persona accanto a lei spesso si ritrova a pranzo anche insieme a Briatore trasformando il tutto in una situazione non facile da gestire. La Venier ha provato a carpire altre informazioni interessanti alla Gregoraci in merito alla sua vita sentimentale, ma la showgirl non ha voluto fare nomi, facendo però intuire la volontà di iniziare una nuova relazione, senza però sposarsi di nuovo. La Gregoraci ha poi ammesso che le sarebbe piaciuto avere una figlia, ma adesso alla sua età ciò è impossibile.

Sebbene non abbia fatto nomi, tuttavia, la Gregoraci avrebbe già un nuovo uomo nella sua vita ovvero Giulio Fratini, imprenditore classe 1992 e amministratore delegato della Belvedere Angelico, una holding che si occupa di affari immobiliari, hotel ed energie rinnovabili. L’uomo è solito frequentare ambiente vip ed è stato proprio in questi ambienti che avrebbe conosciuto la showgirl. Solo il tempo dirà se Fratini sarà in grado di sostituire Briatore nel cuore della Gregoraci visto che l’imprenditore 73enne occupa ancora un posto importante nella vita della showgirl nonostante tutto.