Sinner, l’annuncio fa sognare: potrebbe succedere di nuovo

Dopo la sconfitta nelle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo il numero uno italiano Jannik Sinner torna in campo.

Jannik Sinner non ha alcuna intenzione di fermarsi. L’azzurro è finora protagonista di un ottimo 2023, i suoi numeri parlano chiaro. L’atleta altoatesino ha vinto un solo torneo in Francia, a Montpellier, e ha inanellato una serie di risultati positivi. Semifinali o finali e vittorie abbastanza prestigiose, come quelle ottenute quest’anno contro il greco Stefanos Tsitsipas e soprattutto contro (l’allora) numero uno al mondo Carlos Alcaraz.

I due giovani talenti del tennis mondiali si sono affrontati due volte in pochi giorni, rispettivamente nelle semifinali di Indian Wells e Miami. Nella prima occasione è stato lo spagnolo ad avere la meglio mentre l’azzurro ‘è riuscito a prendersi la sua vendetta’ a Miami, anche se i due hanno avuto esiti diversi. Alcaraz, dopo la semifinale, ha vinto la finale ad Indian Wells mentre Sinner è caduto nella finale di Miami.

I due tennisti hanno dato vita a match spettacolari e in tanti hanno elogiato la prestazione dei due campioni. Il tennis italiano può finalmente sorridere perchè ha un giovane talento di innate qualità, anche se, nonostante questo, Sinner è spesso nel mirino della critica, forse eccessiva. L’azzurro ha ottenuto ottimi risultati finora, ma non è mai riuscito a vincere un titolo di primo piano, tornei come i Masters 1000 o gli Slam. Tra gli addetti ai lavori ci sono sempre più tennisti che esaltano il ruolo di Jannik nel circuito.

Tsitsipas e le parole su Carlos Alcaraz e Jannik Sinner

Questa settimana andrà in scena il torneo Atp 500 di Barcellona, un torneo che vede protagonisti diversi atleti di rilievo. Tra questi anche Stefanos Tsitsipas, oltre appunto ad Alcaraz e Sinner. In conferenza stampa Stefanos ha trattato di tanti temi e tra questi c’è senza dubbio la rivalità tra i due baby fenomeni del tennis mondiale: “Carlos e Jannik sono due giovani che stanno facendo benissimo, per certi versi è una rivalità che ricorda quella tra Federer e Nadal, una rivalità nata oltre un decennio fa”. Il greco ha elogiato in particolare il tennista azzurro sottolineando la crescita degli ultimi mesi.

Alcaraz e Sinner partecipano entrambi al torneo di Barcellona ed i due potrebbero sfidarsi ancora. Una soluzione non semplicissima visto che si trovano nei lati opposti del tabellone e potrebbero affrontarsi solo in finale. Una finale che farebbe sicuramente molto rumore con Alcaraz e Sinner che sono sempre più protagonisti nel circuito Atp.