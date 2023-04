Camila Giorgi, il gesto ‘estremo’ in panchina: ogni occasione è buona

Camila Giorgi non può passare inosservata, nemmeno quando siede in panchina. L’ultimo gesto ‘estremo’ lascia tutti senza parole

La tennista italiana non ha potuto esimersi da quest’ultimo gesto che ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan. L’ultima partita di Billie Jean Cup non l’ha vista protagonista, a causa di un infortunio.

Lo scorso fine settimana è andata in scena la sfida tra l’Italia e la Slovacchia, all’interno della Billie Jean King Cup di tennis (l’ex FedCup). Le ragazze allenate da Tatiana Garbin alla fine sono riuscite ad espugnare Bratislava con un 3-2 sofferto ma meritato, che rappresenta un risultato molto importante. E pensare che le cose erano iniziate nel migliore dei modi, con un comodo 2-0 dopo la prima giornata, prima poi della rimonta.

Camila Giorgi aveva rispettato le attese, battendo senza difficoltà Anna Karolina Schmiedlova. Un 6-2, 6-3 in un’ora e un quarto di gioco sulla numero 96 del mondo, con ben 20 vincenti, 6 ace e pochissimi errori gratuiti.

Poi però aveva dovuto alzare bandiera bianca per il suo secondo impegno personale, quello che doveva vederla in campo contro Viktoria Hruncakova, la numero due slovacca. Purtroppo per la tennista maceratese, però, un problema al ginocchio (secondo quanto riferito da Supertennis) l’ha costretta a saltare l’impegno in campo, tradendo quindi le grandi attese che ci sono sempre su di lei.

Camila Giorgi, tutto ok a Bratislava: la foto è davvero emblematica

In molti si erano preoccupati per le condizioni della tennista italiana, pensando che il fastidio accusato potesse essere piuttosto grave. Il calendario WTA è davvero fitto in questo momento e la Giorgi deve difendere punti importanti. Stoccarda, Madrid, Roma, in vista del Roland Garros. La stagione sul rosso entra nel vivo e c’è bisogno di essere al meglio per competere con le altre.

A rasserenare tutti, però, ci ha pensato proprio Camila, con alcuni scatti fotografici, caricati sui social, che la immortalano in piena tranquillità a bordo campo nella NTC Arena di Bratislava.

La foto in questione (diffusa su Twitter) vede una Giorgi in posa, con la consueta sensualità, con indosso la maglia azzurra della Nazionale e uno sguardo rivolto verso il basso con piena consapevolezza. La marchigiana è come sempre bellissima e di certo appare serena, senza grosse turbe per il problema fisico accusato. Le condizioni, almeno a primo sguardo, sembra essere davvero ottime.