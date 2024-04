Fan sconvolti, è successo davvero: Schumacher ko

I fan rimangono a dir poco sconvolti, anche perché non se lo aspettavano affatto: Michael Schumacher è stato superato da un altro big

Bisogna tornare indietro un bel po’ di anni, addirittura prima degli anni ’80 quando, nel mondo della Formula 1, c’era una stella in particolare che brillava. In quella occasione era Niki Lauda a dominare nel novero dei più forti al mondo. Nell’agosto del ’76 era il campione del mondo in carica e, ovviamente, il favorito principale nella corsa al titolo.

Era il giorno del Gran Premio del Nürburgring e le condizioni della pista preoccupavano tutti, in particolar modo l’ex pilota austriaco. Tanto è vero che in molti avevano dubbi sul possibile svolgimento della gara. Alla fine, però, si corse. Sono bastati due giri quando Lauda rimase coinvolto in un incidente. Un terribile impatto: l’auto iniziò a prendere fuoco e il grande Niki perse il casco. Fu tirato fuori dalla vettura tra le fiamme, immagini che fecero la storia di questo sport.

Schumacher ko, non è suo il casco più costoso: ‘vince’ Lauda

Una storia drammatica che, però, ha lasciato qualcosa in eredità. Proprio il suo casco che, adesso, è considerato un vero e proprio cimelio. Nonostante sia danneggiato per via delle fiamme che lo travolsero, la stima aumenta sempre di più. Secondo quanto riportato da alcuni esperti adesso la sua cifra oscilla tra i 50mila ed i 60mila dollari. Decisamente molti di più del casco dell’ex pilota tedesco, Michael Schumacher.

Schumi deve quindi accontentarsi della seconda posizione per una volta. Quello che indossò, alla guida della Ferrari, nel ’97 ha una valutazione che va tra i 25.000-30.000 dollari. Decisamente inferiore a quello che Lauda indossava quel giorno. Nonostante quella tragica giornata il suo casco è passato per le mani di tantissimi collezionisti, ma non è mai stato messo all’asta. Da Bonhams, invece, si appresta a fare la sua prima comparsa all’incanto.

Il casco in questione è dipinto di rosso con la scritta “Niki Lauda” in bianco su entrambi i lati, insieme ai loghi di Agv, Goodyear e Romerquelle. I danni sono fin troppo evidenti. Tutto questo, però, non fa altro che aumentare la stima del cimelio. In seconda posizione, appunto, troviamo proprio Schumacher.

#F1 Nunca lo había visto. Así quedó el casco de Niki Lauda luego de su accidente en 1976. pic.twitter.com/RQD9aOXBHx — Damian Barischpolski (@DamianBarisch) January 31, 2019

Questa, invece, la classifica completa (escludendo i già citati Lauda e Schumacher): 3) Nigel Mansell, Ferrari, 1989/1990: $25,000-30,000. 4) Gilles Villeneuve, Ferrari, 1981/1982: $20,000-25,000. 5) Alain Prost, Ferrari, 1990: $15,000-20,000. 6) Gerhard Berger, Ferrari, 1995: $5,000-7,000. 7) Jean Alesi, Ferrari, 1995: $5,000-7,000. 8) Eddie Irvine, Ferrari, 1998: $5,000-7,000.