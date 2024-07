Sportitalia resta la casa del Campionato Primavera. Per almeno altri tre anni, il Campionato Primavera sarà in esclusiva su Sportitalia: la Lega ha infatti assegnato il bando 2024-27 ancora alla nostra emittente. Sportitalia trasmetterà dunque il torneo con il nuovo format a 20 squadre, compreso di regular season e playoff, oltre alla Coppa Italia e alla Supercoppa, raggiungendo così i 12 anni consecutivi insieme.

NUOVO CANALE

Sportitalia aumenterà la produzione legata a questa assegnazione, creando un nuovo canale, Primavera TV, in maniera da rendere sempre fruibili sia in diretta che on demand, tutti i contenuti del campionato e non solo.

CRISCITIELLO: “RIPAGHEREMO LA FIDUCIA”

La soddisfazione del CEO e Direttore di Sportitalia Michele Criscitiello: “Ringrazio i presidenti di serie A per aver votato all’unanimità per Sportitalia. Per noi è un segnale di fiducia che ripagheremo come sempre con un grande lavoro di valorizzazione per i giovani dei club italiani. Siamo orgogliosi di poter contribuire alla crescita del sistema”.