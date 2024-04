Red Bull dietro alla Ferrari: cambia la classifica

Ferrari, il sorpasso alla Red Bull adesso è davvero possibile: tifosi spiazzati, l’annuncio che cambia le cose

Il presente parla di tensioni, e di un GP di Shanghai parecchio deludente. Ma per il futuro prossimo la Ferrari sta pianificando una strategia che potrebbe molto presto portare il Cavallino Rampante a lottare per i vertici.

Al momento – non vi sono dubbi ora come ora – la Red Bull è superiore in tutto (o quasi) alla ‘Rossa’. Un momento che dura da oltre tre anni, la Scuderia di Milton Keynes rimane quella da battere. C’è poco da fare. Una vettura praticamente perfetta quella progettata da Adrian Newey che – guarda caso – è uno dei sogni proibiti della Ferrari. Tra qualifiche e gara, affiancata dal miglior pilota in circolazione, Max Verstappen, la Red Bull ha dettato legge.

L’olandese si avvia con ogni probabilità a vincere il suo quarto titolo mondiale e solo un clamoroso tracollo potrebbe rimettere in discussione una stagione che è nata sotto la stella del talento di Hasselt. Ad ogni modo la Ferrari sembrerebbe aver pronto un punticino a favore rispetto alla Scuderia di Milton Keynes.

Red Bull nei guai: così vince la Ferrari

Lo ha ribadito con forza il consigliere Helmut Marko che, di fronte all’ennesima vittoria di Verstappen, si è lasciato scappare come la Red Bull sia decisamente avvantaggiata sia per il titolo piloti con l’olandese che per il mondiale costruttori a fine 2024.

Al di là del tanto chiacchierato e atteso valzer dei piloti della prossima stagione (da Hamilton a Sainz, su tutti) è il 2026 l’anno della svolta. Un’incognita importante nella quale i rivali della Red Bull, in primis la Ferrari, proveranno ad approfittare delle incertezze visto che cambierà tantissimo.

Tra meno di due anni la Red Bull presenterà per la prima volta un motore costruito al 100% dalla Scuderia di Milton Keynes. Ed in tal senso i dubbi sulla resa sono più che leciti. “Sui motori siamo 70 anni dietro la Ferrari, un gruppo di persone molto competenti stanno applicando la stessa filosofia che applichiamo al telaio”, ha recentemente dichiarato Horner nelle parole riportate da ‘FormulaPassion’.

Il paragone rispetto alla concorrenza è però dietro l’angolo e Horner è stato sibillino: “Non ho garanzie a tal proposito, è un foglio bianco. Non avere un motore di questa generazione ha vantaggi e svantaggi. Solo nel 2026 vedremo se avremo raggiunto i nostri obiettivi”.

Il Team Principal della Red Bull ha poi parlato positivamente di quanto raccolto negli ultimi anni “partendo praticamente da fermi”. A questo punto la curiosità sulle nuove power unit non potrà che crescere da qui a un anno e mezzo. Ed in casa Ferrari sperano di poter essere finalmente davanti, per aprire un nuovo ciclo vincente e arrestare quello di Max Verstappen.