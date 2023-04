Tensioni sugli spalti, un giocatore colpito: sospesa la partita

Clamoroso quanto successo oggi pomeriggio in un big match di uno dei massimi campionati europei. Un giocatore è stato colpito dal lancio di un bicchiere e la gara è stata sospesa dal direttore di gara. Nello stadio poi è partita la caccia all’uomo per individuare il colpevole.

Nel mondo del calcio purtroppo si fa ancora una fatica enorme ad estirpare la violenza. Sia verbale che quella fisica. Non raramente, infatti, accadono episodi che vanno condannati con fermezza ed è esattamente quello che è accaduto nella giornata di oggi. Si trattava di una gara a dir poco attesa che, purtroppo, passerà alla storia non certo per lo spettacolo che si è visto in campo.

Caos in Olanda

Nel bel mezzo della sfida tra PSV ed Ajax, sono scoppiate delle tensioni fortissime sugli spalti per la rivalità a dir poco accesa che c’è tra le due tifoserie. Oltre però ai soliti cori ed ai fischi per gli avversari stavolta si è passato il confine, come si suol dire, dal momento che si è arrivato ad un atto di pura violenza.

La gara, infatti, è stata sospesa dal direttore di gara per il lancio di un bicchiere in campo. Quest’ultimo ha colpito Steven Berghuis. Come previsto dal regolamento da poco approvato proprio per contrastare questo fenomeno, la partita è stata sospesa ed i giocatori sono rientrati negli spogliatoi. Dopo qualche minuto la gara è ripresa, ma nel caso in cui si fosse ripetuto un episodio come questo, allora l’interruzione sarebbe stata definitiva.

PSV-Ajax, giocatore colpito

Come detto, quello che stava per farsi seriamente male era Berghuis, uomo centrale nello scacchiere dei Lancieri. Nello stadio, dopo l’interruzione della partita, è partita una vera e propria caccia all’uomo per individuare e fermare il colpevole. Adesso toccherà poi alle autorità giudiziarie intervenire e prendere dei provvedimenti per punirlo. L’episodio in questione è successo intorno al minuto 60 di questa sfida che, di conseguenza, passerà alla storia per un episodio certamente negativo e che andrà rimosso, gradualmente, dalla memoria di tutti gli amanti del calcio.