Ultim’ora Valentino Rossi, è tornato davvero: fan impazziti

Grande ritrovo per Valentino Rossi, che torna sotto le luci dei riflettori per un’occasione speciale che ha fatto felici tutti

Moltissimi tifosi di Valentino Rossi si sono vestiti a lutto quando nel 2021 il grande pilota motociclistico italiano ha scelto di dare l’addio alle corse sulle due ruote. Al termine di una carriera lunga e ricca di soddisfazioni, con 9 vittorie mondiali e successi in tutte le maggiori classi motoristiche. Insomma, una leggenda vivente che ancora oggi fa parlare di sé.

L’ultima notizia riguardante Valentino Rossi è quella di un suo graditissimo ritorno. No, non ricomincerà a correre sulle moto né parteciperà a campionati o eventi motociclistici. Bensì il suo è un ritorno a casa, nella sua Pesaro, città che gli ha dato i natali ed alla quale è molto legato da affetti e ricordi nostalgici.

Come riportato da ‘Il Resto del Carlino’, Rossi è tornato a mostrarsi ad un evento pubblico nella zona nord delle Marche per un’occasione speciale che gli stava molto a cuore. Il compleanno di Pamela Severini, una cara amica di famiglia, ma soprattutto moglie del migliore amico di Vale: il tanto spesso citato Uccio, suo braccio destro da una vita.

Rossi torna a casa: grande festa per l’amico di sempre Uccio

Una festa davvero in pompa magna quella realizzata per la già citata Pamela, che ha compiuto 40 anni ed è sposata con Alessio Salucci, vero e proprio fratello non di sangue di Valentino Rossi. Meglio conosciuto come Uccio, è stato per una vita al fianco del campionato motociclistico, con cui è letteralmente cresciuto.

I due infatti si conoscono da quando erano sul passeggino, piccolissimi, grazie alla conoscenza reciproca delle famiglie. Poi hanno frequentato assieme la scuola materna, le elementari e le medie, sempre uno di fianco all’altro. Accomunati dalla passione per le due ruote, hanno intrapreso una carriera diversa ma parallela: Rossi campionissimo in ogni categoria, Salucci come amministratore e direttore tecnico alle spalle di Vale.

L’ex pilota è tornato dunque nelle zone in cui è cresciuto per festeggiare Pamela e ovviamente Uccio. Si è mostrato in forma e sorridente ai fotografi in compagnia della sua dolce metà Francesca Sofia Novello, la modella attualmente in dolce attesa del loro secondogenito. Insomma, un bel tuffo nel passato per Rossi, tra ricordi, amicizie ma anche gli affetti di oggi che lo rendono un capo famiglia felice.

Uccio e Valentino di recente sono già stati visti assieme ad un altro evento: il matrimonio di Pecco Bagnaia, altro grande pilota italiano che vanta un rapporto privilegiato con entrambi.