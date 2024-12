Infortunio Alonso, scatta l’allarme: rivelazione drammatica

Il due volte campione del mondo lo ha rivelato dopo l’ultima gara di Abu Dhabi. Non è stato certo piacevole per lui

Fernando Alonso non ne vuole sapere di appendere il casco al chiodo. Nella stagione appena conclusa ha lottato non solo contro i suoi rivali in pista ma anche contro un’età che comincia inevitabilmente a farsi sentire tra acciacchi vari e piccoli infortuni.

Il pilota asturiano ha prolungato il suo sodalizio con Aston Martin e con l’arrivo di Adrian Newey dalla Red Bull cova il sogno di vincere un terzo mondiale che sarebbe a dir poco straordinario. Questo era l’obiettivo iniziale da quando Lawrence Stroll lo ha prelevato due stagioni fa dall’Alpine. Quest’anno, tuttavia, nonostante i buoni propositi, il cammino è stato denso di ostacoli.

L’Aston ha chiuso la classifica costruttori al quinto posto, mentre Alonso si è accontentato di un nono posto che non era certo l’obiettivo prefissato a inizio stagione. Peraltro, dopo la conclusione dell’ultimo GP d’Abu Dhabi, il pilota asturiano ha rivelato di essersi infortunato alla spalla mentre gareggiava

F1, Alonso ad Abu Dhabi con la spalla fasciata: la rivelazione

Che sia un pilota combattivo nonostante l’anagrafe, Fernando Alonso lo ha confermato nuovamente ai microfoni di Dazn, quando ha rivelato di aver corso gran parte dei giri dell’ultima gara con una spalla infortunata e di conseguenza fasciata. Lo spagnolo, stando a quanto rivelato da lui stesso, aveva subito questo infortunio già in Brasile a causa dei continui saltellamenti della sua Aston Martin che non gli hanno permesso una guida fluida e lineare.

Anche negli Emirati, l’ex Ferrari ha dovuto stringere i denti e a conti fatti quel nono posto conquistato è comunque un ottimo risultato. Così il due volte iridato ha esposto il suo problema al termine della gara: “È colpa della macchina. Con una McLaren, una Ferrari o una Mercedes è molto meno complicato perché l’auto non salta e va veloce. Con la nostra, invece, finisci per infortunarti“.

Alonso non ha commentato quanto gli è accaduto anche con una battuta: “Alla fine della gara sembrava di essere in The Walking Dead. Sono infortuni che ti puoi procurare, soprattutto quando la macchina non ti permette di metterti in pace sul tuo sedile”, ha concluso il campione spagnolo. Infortunio a parte, Alonso non è stato schierato da Aston Martin per i test di Abu Dhabi sui nuovi pneumatici 2025. La scuderia britannica ha affiancato l’esordiente Felix Drugovich e Lance Stroll.