Norris fa tremare la F1: “Problema alla testa”

Quando si è al vertice, l’equilibrio può diventare fragile quanto una pole conquistata in un lampo o una curva sbagliata all’ultima chicane.

È il prezzo della grandezza, ma anche della pressione. E nel momento in cui il Mondiale 2025 di Formula 1 comincia a prendere forma, i riflettori – almeno per ora – sembrano essersi spostati proprio su chi quei vertici li sta abitando con continuità: Lando Norris. Leader della classifica con 62 punti, davanti a mostri sacri come Max Verstappen (61) e al proprio compagno di squadra Oscar Piastri (49), il pilota inglese è indubbiamente uno dei volti simbolo di questa stagione.

Eppure, nel fine settimana del Gran Premio del Bahrain, qualcosa si è incrinato. Norris, che finora aveva sempre mostrato costanza, lucidità e velocità, è apparso in difficoltà già dalle prime libere, per poi perdere definitivamente il filo in una qualifica che ha lasciato più ombre che luci. A brillare, piuttosto, è stato Piastri, capace di portare a casa una pole position che ha messo in risalto l’ottimo stato di forma della McLaren… e, di riflesso, le incertezze di chi guida l’altra vettura arancione. L’impressione è che a pesare non sia solo la prestazione, ma anche la reazione a essa. Perché quando si è leader del Mondiale, ogni passo falso viene amplificato. E quello di Norris in Bahrain non è passato inosservato.

Qualifiche Bahrain, Norris catastrofico: “Sono spaesato”

In Formula 1, la pressione non si misura solo in bar o giri al minuto, ma anche nel silenzio assordante di una qualifica storta. È quello che sta vivendo Lando Norris, reduce da un sabato amaro in Bahrain, dove ha incassato oltre sei decimi di distacco dal compagno Oscar Piastri, dominatore assoluto della sessione. Ma più dei tempi, a far rumore sono state le parole. Sono spaesato, completamente fuori ritmo – ha ammesso Norris con sincerità disarmante nel post-qualifica, lasciando intravedere un conflitto interno che va oltre l’asfalto.

Il britannico ha riconosciuto che la McLaren gli ha messo a disposizione una monoposto “incredibile, forse la migliore di sempre”, ma il feeling sembra essere rimasto bloccato ai box. Ho bisogno di un reset – ha confessato, aggiungendo che ogni modifica che prova funziona solo per poco, prima di trasformarsi in un boomerang. Un’incertezza che si è tradotta anche in un gesto emblematico in diretta TV: mano alla testa e una parola soltanto, “qui”, per spiegare dove stesse mancando la prestazione. E mentre Piastri fa sembrare facile ciò che per lui sembra un enigma, Norris si chiude in sé stesso. Perché il talento, quello non certo è mai mancato, ma il campionato si vince anche con la testa, non solo col piede.