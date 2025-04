Il ricorso travolge la capolista: partita da ripetere e campionato nel caos

Uno scenario che ha dell’incredibile. Cos’è successo? Il direttore di gara Giordani di Aprilia avrebbe estratto per due volte il cartellino a Federico Moretti della Sambenedettese, senza però espellerlo. Gli abruzzesi hanno addirittura pubblicato il video incriminante sui propri canali social per mostrare il proprio disappunto.

Come è risaputo però, in Serie D non esiste la cosiddetta prova televisiva, quindi adesso va chiarito quali possano essere gli sviluppi della curiosa vicenda. Posto che si tratta di errore tecnico, tutto dipenderà però proprio dalla parola dell’arbitro: se Giordani dovesse infatti ammettere l’errore nel referto o in una testimonianza successiva al ricorso del Teramo, la gara andrebbe disputata nuovamente. Se invece così non dovesse essere (nonostante le immagini schiaccianti) l’incontro non si rigiocherebbe. Bisognerà attendere le prossime ore per carpire dunque se la Sambenedettese sarà promossa in Serie C o se dovrà ancora attendere. Ore di grande attesa per la società e per i propri tifosi.