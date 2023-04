Camila Giorgi, stoccata agli haters: risposta da applausi

Camila Giorgi è una delle tenniste più forti degli ultimi anni tra le italiane, ma nonostante questo è sempre stata al centro delle critiche

La tennista maceratese, di origini argentine, nella scorsa stagione ha portato a casa un Masters 1000 a Montreal, uno dei tornei più importanti dell’intero circuito.

Camila Giorgi sta pensando al suo futuro dopo il tennis, che potrebbe arrivare tra qualche tempo. La maceratese, infatti, in un’intervista ha raccontato come le piacerebbe lavorare al fianco dei bambini, cercando di dare tutto l’amore che ha. La stessa tennista, comunque, vuole cercare, però, prima un ultimo acuto in carriera, attualmente occupa la 40esima posizione nel ranking WTA. In questa stagione ci si aspettava da lei un ulteriore salto di qualità, cercando un grande risultato, ma al momento non si è ancora mostrata in campo nella sua versione migliore.

Camila Giorgi, presa di posizione contro gli haters

Camila Giorgi in qualche situazione è stata criticata, nel corso della sua carriera, per non avere, a detta degli haters, raggiunto i risultati sperati. La tennista italiana, ricca di talento e potenzialità, ha avuto molte difficoltà nella sua carriera ma senza dubbio è stata sempre concentrata sull’obiettivo.

La stessa Camila Giorgi è intervenuta, come riporta Fanpage, ed ha voluto schierarsi al fianco di Matteo Berrettini, dopo gli attacchi ricevuti dagli haters. Camila ha dichiarato che non comprende come gli stessi detrattori possano giudicare un qualcuno da dietro a una tastiera.

Questa presa di posizione di Camila Giorgi va nella direzione di Matteo Berrettini che sta vivendo un momento difficile della sua carriera. Dal tennista romano, infatti, dopo un 2022 tormentato dagli infortuni ci si aspettava un grande passo avanti in quest’annata, ma questo trampolino sembra non arrivare. Alle prestazioni non ottime di Matteo Berrettini, e ora a qualche acciacco fisico, sono conseguite delle situazioni non piacevoli riguardo la sua vita privata, con la nuova love story con Melissa Satta che è finita sotto i riflettori. Un rapporto bello e puro che si sta sviluppando alla grande, ma che ha anche fatto tanto parlare. E’ stata la stessa showgirl, poi, a parlare anche delle situazioni spiacevoli che sta vivendo, attraverso i social network, da quando hanno annunciato questo nuovo amore.

Lo stesso Matteo Berrettini ha annunciato, attraverso i social, che non potrà partecipare al Master 1000 di Madrid, con il rischio di dover saltare anche il torneo di casa, gli Internazionali di Roma. Intanto, al netto delle difficoltà, è arrivata la difesa di una collega di rilievo come Camila Giorgi.