Offerta arrivata: torna Ronaldo!

Cristiano Ronaldo lascia l’Al Nassr e l’Arabia Saudita? Circola un’indiscrezione sorprendente in queste ore

Ha sicuramente sorpreso la scelta di Cristiano Ronaldo di trasferirsi in Arabia Saudita e di dire addio al calcio di alto livello. Per “mister Champions League” un enorme passo indietro. Ma l’offerta economica formulata dall’Al Nassr era di quelle difficili da rifiutare.

Anche se CR7 nella sua carriera ha guadagnato tantissimi soldi, sia grazie al calcio sia grazie alle attività commerciali che lo hanno coinvolto, il club saudita ha messo sul tavolo un contratto di due anni e mezzo per circa 500 milioni di euro complessivi. Complicato dire no, nonostante il campione portoghese si sentisse ancora nella condizione di poter giocare ad ottimi livelli in Europa.

Cristiano Ronaldo lascerà l’Al Nassr?

Il cinque volte Pallone d’Oro si è detto convinto che la Saudi Pro League che crescerà notevolmente nei prossimi anni e vuole trainare la crescita del calcio saudita. Ha preso seriamente la nuova esperienza, ha segnato 11 gol e 2 assist nelle prime 11 partite di campionato.

Ma non è tutto oro quel che luccica. Infatti, Cristiano Ronaldo è finito nella bufera in Arabia Saudita. Il motivo? Dopo la sconfitta interna dell’Al Nassr contro l’Al Hilal, i tifosi avversari gli hanno dedicato dei cori di sfottò citando Lionel Messi. Lui non l’ha affatto presa bene e ha rivolto loro un gestaccio toccandosi le parti intime.

Foto e video dell’episodio sono diventati virali sul web e hanno messo CR7 in una brutta situazione, considerando anche quanto l’Arabia Saudita sia un Paese “conservatore” e con regole abbastanza stringenti. Nouf bint Ahmed, avvocato e advisor presso le Nazioni Unite, ha annunciato che presenterà una petizione alla Procura della Repubblica per l’arresto e l’espulsione dal Paese del giocatore: “La sua condotta è un crimine – ha dichiarato – e un atto pubblicamente indecente. È punibile con arresto ed espulsione quando commesso da uno straniero”.

Questa vicenda sta alimentando rumors sulla possibilità che Cristiano Ronaldo lasci l’Al Nassr e torni a giocare in Europa. In Spagna è ‘El Nacional’ a rivelare che gli è già arrivata l’offerta dello Sporting Lisbona, il club in cui è cresciuto prima del trasferimento al Manchester United. I lusitani avevano già provato a riportarlo in Portogallo, ma senza successo. Ora possono cercare di sfruttare la situazione per riuscire nella loro missione. Nelle prossime settimane capiremo meglio cosa riserverà il futuro a CR7.