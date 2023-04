Non si placano le voci sul futuro di Lewis Hamilton. Il 38enne fuoriclasse inglese potrebbe lasciare la Mercedes per tentare una nuova avventura altrove

Il futuro è una pagina ancora da scrivere. Un principio che vale per tutti, compreso un fuoriclasse come Lewis Hamilton. Il 38enne pilota inglese, sette volte campione del mondo di Formula 1 con il sogno ancora intatto di diventare il primo nella storia ad averne conquistati otto, è legato da un rapporto ormai ultradecennale con la Mercedes. Alla guida delle Frecce d’Argento, il campione di Stevenage ha conquistato ben sei dei suoi sette titoli iridati e instaurato profondi legami d’amicizia con tecnici, manager e progettisti che lavorano fianco a fianco con lui da parecchi anni.

Ma da qualche mese a questa parte si sono fatte più insistenti voci e indiscrezioni in merito a un possibile, secondo alcuni addirittura probabile, addio di Hamilton al team di Brackley al termine di questa stagione. Un’ipotesi ancora non suffragata da alcuna conferma concreta, ma di cui ormai si parla con sempre maggiore disinvoltura. Non passa giorno senza che qualcuno tra gli addetti ai lavori o ex piloti non esprima un parere sul futuro del fuoriclasse inglese.

La stragrande maggioranza degli interpellati sostiene che alla fine il sette volte campione del mondo sposerà il nuovo progetto della Ferrari e che proprio al volante della Rossa cercherà di mettere le mani sull’agognato ottavo titolo mondiale della sua strepitosa carriera. E nonostante le decise smentite finora arrivate dai diretti interessati, l’ipotesi di un trasferimento di Hamilton a Maranello prende sempre più corpo.

Annuncio shock, Hamilton in Haas: ad una condizione. Tifosi spiazzati

Non secondo Gunther Steiner. Il vulcanico team principal della Haas è convinto che alla fine il fuoriclasse inglese rinnoverà il contratto con la Mercedes. Salvo poi ipotizzare, non senza una buona dose di ironia, un futuro diverso. Steiner, nel corso di un’intervista rilasciata al sito inglese Metro Sport, si è infatti detto pronto ad ingaggiare il campione britannico per la Haas, ma ad una condizione non negoziabile

Steiner ha lanciato la sua divertita e giocosa proposta alla Mercedes: “Se Toto Wolff paga lo stipendio di Lewis di tasca sua, lo prendo anche subito”. Alla fine però potrebbe aver ragione quel buontempone di Steiner con Hamilton che alla fine rinnoverà il contratto con il team di Brackley per le prossime due stagioni e chiuderà la sua carriera proprio nella scuderia a cui è legato da oltre dieci anni.