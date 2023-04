Hamilton alla Ferrari, l’intervista fa sognare i tifosi

Lewis Hamilton alla Ferrari, un sogno per molti tifosi che potrebbe diventare realtà: un annuncio sta mettendo all’erta gli appassionati motoristici

L’inglese è in scadenza di contratto con la Mercedes, le indicazioni sul rinnovo appaiono frammentate e in tutto ciò potrebbe inserirsi la Ferrari, per quello che sarebbe un colpo sensazionale nel tentativo di tornare ad un dominio in Formula 1.

L’erede di Micheal Schumacher nel palmares dei mondiali di F1 potrebbe diventarlo anche nella guida della vettura tinta di rosso. Dai tempi del tedesco in poi, la Ferrari ha avuto grandi piloti (su tutti Alonso e Vettel) ma mai nessuno ha dato l’impressione di poter sostituire il Schumi nel cuore dei tifosi e soprattutto nel palmares della scuderia.

Solo uno potrebbe essere il vero erede, a distanza di anni: Lewis Hamilton ha vinto sette titoli mondiali, 103 gran premi su 313 e conquistato 192 podi. In pratica, un pilota perfetto per il rilancio della Ferrari e con un esperto che lo avvicina sempre più a un clamoroso approdo a Maranello.

Hamilton alla Ferrari, l’annuncio scuote la F1

Sarebbe un cambio clamoroso per un pilota che ha avuto una livrea grigia come suo punto di riferimento, prima con la McLaren e poi con la Mercedes. Una sorta di monotonia automobilistica che potrebbe portarlo altrove, dal 2024 vivere nuove emozioni in rossa potrebbe rilanciare un pilota apparso immalinconito nella lotta contro Max Verstappen. Hamilton vuole vincere un altro mondiale e farlo magari in Ferrari: lo ha annunciato Eddie Jordan al Daily Express. L’ex proprietario della scuderia omonima lo ha suggerito proprio alla rossa di Maranello: “Hamilton può trasferirsi solo in una scuderia come la Ferrari per un’accoppiata da sogno. La scuderia deve scuotersi e anche il ragazzo per non sprecare il suo talento”.

L’annuncio di Jordan fa entusiasmare i tifosi della Ferrari. Un’altra stagione di delusioni potrebbe proseguire ma l’idea dell’ingaggio futuro dell’inglese proietta già con entusiasmo a quanto accadrà. Jordan ha continuato la sua intervista, spiegando che qualora Hamilton volesse continuare a correre in Formula 1, avrebbe bisogno di cambiare squadra per il suo modo di guidare e la sua mentalità. “Sarebbe bello vedere Lewis in quell’ambiente”, ha aggiunto.

Jordan ha suggerito lo stesso Hamilton… anche di imparare l’italiano e di mangiare la pasta, insomma di immergersi nella cultura ferrarista a tutto tondo. Chissà che non possano essere davvero utili questi consigli al fenomeno britannico per un’ultima grande avventura nella sua gloriosa carriera.