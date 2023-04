Volley, Kayla Simmons conquista l’Italia: discesa bollente alle Cinque Terre

Kayla Simmons sbarca in Italia, la pallavolista innamorata del nostro paese e i fan a propria volta perdono la testa per lei

Chi ci segue da un po’ di tempo, sa che ci capita di dedicare spazio a una sportiva dal fascino davvero esplosivo e non per modo di dire. La splendida Kayla Simmons è una delle bellezze emergenti più in vista sul web e guardando i suoi scatti è facile capire il motivo.

Classe 1996, la statunitense è una grande appassionata di sport e in particolare di pallavolo. Non ha mai sfondato a livello professionistico, pur avendo giocato a buoni livelli universitari a Miami. In compenso è diventata una influencer molto seguita sui social, Instagram soprattutto, ma anche aprendo un profilo Onlyfans.

Kayla Simmons attraversa l’oceano e fa sognare anche i fan europei: pazzesca

Il suo seguito è in costante crescita non solo negli States ma anche nel resto del mondo. Kayla è ormai vicinissima al milione di followers su Instagram e di sicuro il viaggio in Europa che sta svolgendo da alcuni giorni la avvicina sensibilmente all’obiettivo.

Da un paio di settimane, la Simmons si sta concedendo una lunga vacanza alla scoperta del vecchio continente. Da Parigi è scesa a Nizza ed è quindi arrivata in Italia. Una notizia meravigliosa per tutti i suoi ammiratori, immediatamente conquistati dalla sua sensualità prorompente. A sua volta, Kayla sembra essersi perdutamente innamorata delle bellezze naturali e artistiche del nostro paese ed è possibile che dunque, d’ora in poi, la vedremo decisamente più spesso a queste latitudini.

Kayla Simmons: “Ho trovato il mio villaggio da sogno”, ma il vero sogno è lei: ‘panorama’ incontenibile

“Ho trovato il mio villaggio da sogno“, ha scritto nella didascalia dell’ultimo post, all’arrivo nelle Cinque Terre in Liguria. Un luogo incantato che attira turisti da tutto il mondo, unico nel suo genere, estremamente suggestivo. Ma ci pensa anche lei a farci sognare ad occhi aperti con una visione ravvicinata da urlo.

Kayla esibisce come al solito una scollatura micidiale, in grado letteralmente di bucare lo schermo. Il top è davvero esplosivo e non lascia scampo, una visione ipnotica che viene salutata da like e commenti a più non posso. Le curve della Simmons alzano le temperature e ci lanciano verso una estate davvero torrida. Chissà che Kayla non decida di passare da noi anche le vacanze estive…