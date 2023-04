Marquez, dramma senza fine: l’annuncio è terrificante

Notizia negativa per quanto riguarda Marc Marquez: è arrivato un annuncio ufficiale che preoccupa un po’ i suoi tifosi

Dal 2020 Marc Marquez sta vivendo una fase della sua carriera molto complicata. Prima i guai legati all’omero fratturato nella gara di Jerez, poi i problemi di diplopia e infine l’ultimo infortunio rimediato nel primo gran premio del 2023 in Portogallo.

Come gli appassionati di MotoGP ricorderanno, il pilota Honda nella gara di Portimao causò un incidente nel quale centrò in pieno l’Aprilia RNF di Miguel Oliveira. Anche se il portoghese si fece male ed è stato poi costretto a saltare anche il GP d’Argentina, è andata peggio all’otto volte campione del mondo.

Marquez nel botto con Oliviera ha rimediato una frattura intrarticolare del primo metacarpo della mano destra. È stato operato a Madrid e inizialmente si pensava che avrebbe saltato solo il Gran Premio d’Argentina. Invece, non è stato così.

MotoGP Jerez, l’annuncio ufficiale su Marc Marquez

Il pilota del team Repsol Honda è stato costretto a dare forfait anche ad Austin, luogo che lo ha visto vincitore per tanti anni, e adesso deve saltare anche Jerez. Infatti, è stato comunicato in via ufficiale che l’otto volte iridato non correrà il GP di Spagna di questo fine settimana.

Martedì 25 aprile Marc ha sostenuto un controllo medico presso il Ruber Internacional Hospital di Madrid. Nonostante sia stata confermata la progressione positiva a livello clinico e radiologico, la natura della frattura e il tempo trascorso hanno spinto l’equipe medica guidata dal dottor Roger de Oña a consigliare al pilota di non correre a Jerez. Il ritorno dovrebbe avvenire in occasione del GP di Francia, in programma il 12-24 maggio a Le Mans.

L’osso non è completamente guarito, quindi sarebbe stato rischioso per lui ritornare a guidare in MotoGP. Adesso non gli rimane che continuare a seguire l’iter stabilito dai dottori. Non ci dovrebbero essere dubbi sul rientro a Le Mans, ci sono altre due settimane di tempo che possono consentire alla sua mano destra di stare meglio.

Il team Repsol Honda ha anche annunciato che al posto di Marquez ci sarà Iker Lecuona a guidare la RC213V. Il pilota del team HRC Superbike è stato preferito al collaudatore Stefan Bradl, che aveva già gareggiato ad Austin. Lecuona ha già corso in MotoGP tra il 2019 e il 2021 con il team KTM Tech3. Un’esperienza non particolarmente positiva e che lo ha poi portato ad approdare nel WorldSBK.