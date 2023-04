Ritiro Verstappen, c’è la conferma: bomba in Formula 1

Quando Verstappen si ritirerà dalla F1? Intanto un ex pilota ha risposto sull’impatto che avrebbe il suo addio

Max Verstappen ha firmato un lungo contratto con la Red Bull e vi dovrebbe restare almeno fino al 2028, quando avrà 31 anni. E poi? Non ha la smania di dover necessariamente continuare a correre in F1 per tante altre stagioni.

Il due volte campione del mondo ha già dichiarato che gli piacerebbe cimentarsi in altre competizioni automobilistiche, ad esempio le gare di endurance. Ha il sogno di vincere la 24 Ore di Le Mans, la più importante corsa di durata al mondo. La Formula 1 ha un calendario sempre più fitto di impegni e che limita un po’ la vita privata, tutto questo lo farà riflettere sul suo futuro.

Max Verstappen scontento della F1: potrebbe ritirarsi prima?

Il Circus sta vivendo una fase di cambiamenti e alcuni non sembrano piacere a Verstappen. Ad esempio, ha completamente bocciato le sprint race. Anche l’idea di Stefano Domenicali di ridurre al minimo le prove libere non gli è gradita, visto che oggi i piloti hanno già pochissimi giorni di test e devono svolgere la maggior parte del lavoro di preparazione al simulatore.

A inizio aprile il pilota olandese era stato molto chiaro in un’intervista concessa a Sport TV in cui evidenziò la speranza di vedere pochi cambiamenti, altrimenti non sarebbe restato a lungo. Una minaccia neanche tanto velata sulla possibilità di ritirarsi se il campionato dovesse subire eccessivi cambiamenti nei prossimi anni. Max è per una Formula 1 più “tradizionale”, invece i vertici spingono per modificare il format al fine di avere maggiore spettacolo.

La società americana Liberty Media, proprietaria del Circus, è più attenta all’aspetto business che agli altri. Non mancano le critiche sia dei piloti sia dei tifosi, mentre le scuderie alla fine piegano quasi sempre il capo alla fine.

Verstappen non nasconde il suo malcontento e i vertici della F1 devono stare attenti a una sua eventuale fuga anticipata dal campionato. Ralf Schumacher, ex pilota e fratello di Michael, a Sky Sport Deutschland si è detto non preoccupato di un eventuale ritiro dell’olandese: “La Formula 1 ha sempre dimostrato di essere più grande di una singola persona. Max deve fare le valigie e andarsene oppure accettare la situazione. Viene pagato per gareggiare. Se vuole andarsene, lo faccia. Non ucciderà la F1”.

Schumacher è convinto che un eventuale addio del campione della Red Bull non avrebbe grosse ricadute sul campionato. Speriamo che Verstappen non prenda la decisione di andarsene prima della scadenza contrattuale, ammesso che abbia la possibilità di farlo. Vero che i rapporti con la scuderia di Milton Keynes sono fantastici, però abbandonare la F1 sarebbe un duro colpo. La Red Bull ha investito tantissimo su di lui.