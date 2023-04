Atp Madrid, stretta di mano da Far West: “Non puoi dirmelo”, rissa sfiorata

Scene quasi da Far West in campo al Masters 1000 di Madrid dove i due giocatori non se le sono mandate a dire. Rissa sfiorata

In questi giorni le attenzioni degli appassionati sono tutte rivolte a Madrid, dove si sta disputando il quarto Masters 1000 della stagione. Un appuntamento attesissimo al quale tutti i giocatori vogliono partecipare, ma non tutti, purtroppo, hanno potuto partecipare all’edizione di quest’anno.

Infatti, mancano all’appello tanti top player, in primis Novak Djokovic e Rafa Nadal, entrambi infortunati. Alla lista poi si sono aggiunti anche Nick Kyrgios, Matteo Berrettini e Jannik Sinner, con quest’ultimo che ha subito una brutta battuta d’arresto proprio nel momento in cui sembrava potesse ottenere il suo primo successo “1000” dopo le belle prestazioni raccolte finora.

Ad ogni modo, è stato un vero peccato per gli organizzatori non poter avere in tabellone questi giocatori, che avrebbero sicuramente garantito un interesse ancora maggiore nei confronti della manifestazione. Però, va detto anche che lo spettacolo non è mancato in questi primi giorni, tra sorprese e conferme degli altri campioni che si stanno giocando le proprie carte per vincere il torneo.

Tuttavia, non ci sono state soltanto belle giocate, ma anche scene che su un campo da tennis non dovrebbero mai avere spazio, come l’accesa discussione tra Jaume Munar e Thanasi Kokkinakis avvenuta al termine del loro incontro di mercoledì scorso.

Munar contro Kokkinakis, che scene da Madrid: il video della “quasi rissa”

Tra lo spagnolo e l’australiano c’è stato un bel match equilibrato, risoltosi soltanto con due tie break che hanno visto in entrambe le occasioni la vittoria del beniamino di casa. Con questo successo, Munar vola quindi al terzo turno del Masters di Madrid, dove peraltro incontrerà l’azzurro Matteo Arnaldi, fresco di prima vittoria contro un top 5 in carriera avendo battuto Casper Ruud.

Una vittoria, quella del tennista iberico, che, però, è stata macchiata dall’episodio verificatosi al momento della stretta di mano. Infatti, il numero 88 del ranking, convinto di aver ricevuto un insulto dall’avversario, ha detto con tono molto accesso: “Non dirmi di stare zitto di nuovo“.

Here for the handshake 👀@jamunar_38 gets past Kokkinakis 7-6(7) 7-6(3) for his maiden main draw win in Madrid!#MMOpen pic.twitter.com/Bl3Yw7LcsC — Tennis TV (@TennisTV) April 26, 2023

Parole, queste, che certamente non ha gradito Kokkinakis che per tutta risposta ha replicato: “Altrimenti che fai?“. Ciononostante, i due si stringono comunque la mano e si dirigono verso le panchine sotto l’attenta osservazione da parte del giudice di sedia. E sarebbe stato proprio quest’ultimo il destinatario del presunto “Stai zitto” del giocatore di origini greche, come da lui stesso ammesso durante la discussione con Munar per via di un episodio dubbio del match avvenuto in precedenza.

Insomma, scene, queste, che forse si sarebbero potute evitare, ma fortunatamente il loro alterco è iniziato e si è spento quasi subito, con i due che quindi sono riusciti a chiarirsi prima di lasciare il campo.