Al di là delle dichiarazioni ufficiali rilasciate dalla dirigenza della Juventus in merito alla conferma di Allegri, il futuro potrebbe chiamarsi Zinedine Zidane

La Juventus nonostante le tante incertezze legate al futuro a breve termine ha già iniziato a programmare la prossima stagione. Passi ufficiali ancora non ne sono stati fatti ma è certo che l’attuale management bianconero stia lavorando a una serie di trattative, compresi i rinnovi di contratto, per non farsi trovare impreparata al momento giusto. E in tal senso il primo tassello, il più importante, da sistemare, è quello relativo alla guida tecnica. La scelta dell’allenatore è decisiva per impostare un progetto che quasi certamente seguirà percorsi del tutto nuovi rispetto agli ultimi anni.

E se è vero che anche prima della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter i dirigenti bianconeri hanno confermato totale fiducia nei confronti di Massimiliano Allegri, legato peraltro al club da altri due anni di contratto, non si placano le voci che raccontano di contatti molto avviati con quello che rappresenta la prima opzione dei tifosi juventini, Zinedine Zidane. E sembra che l’ex fuoriclasse franco-algerino abbia già dato la sua disponibilità a guidare la Vecchia Signora, eventualmente anche senza le coppe europee.

Ma in quel caso resterebbe aperta la questione Allegri. L’allenatore toscano non ha la minima intenzione di lasciare nè l’incarico nè tanto meno il ricco contratto che prevede la sua permanenza a Torino fino al 30 giugno 2025.Per questo motivo all’interno della società bianconera si sta cercando di capire come risolvere eventualmente il problema.

Bomba dalla Francia: Zidane-Juve, si fa. Tifosi bianconeri al settimo cielo

Per liberare Allegri dal vincolo contrattuale con la Juventus non resta che sperare in un aiuto altrui: non è un mistero che due grandi club come Real Madrid e Paris Saint Germain siano in cerca di un nuovo tecnico per la prossima stagione. Sia il presidente dei Blancos, Florentino Perez, che quello dei Bleus, Al Khelaifi, sono grandi estimatori di Max e potrebbero prima o dopo avanzare un’offerta per portarlo sulle proprie panchine.

E se Allegri dovesse accettare di trasferirsi in una delle due capitali europee, la Juventus a quel punto avrebbe il via libera per l’ingaggio di Zidane. Attenzione però, perchè proprio Zizou è nei pensieri sia delle merengues che del PSG e questo potrebbe ovviamente far saltare i piani della dirigenza bianconera. Ma siamo ancora alle prime schermaglie: tutto si deciderà nelle prossime settimane, sia con i risultati sul campo che con le sentenze sportive.