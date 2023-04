Juventus, affare in chiusura: fissato il prezzo, beffa per il Napoli

La Juventus è pronta a chiudere un colpo da 20 milioni di euro beffando anche il Napoli che era da tempo sulle tracce di questo calciatore dai colpi fenomenali. Bruciata anche la concorrenza di altri top club internazionali, su tutti il Paris Saint Germain.

E’ sempre tempo di calciomercato, come si suol dire da qualche anno a questa parte grazie ad una nota trasmissione. L’obiettivo delle squadre, complice anche la situazione economica complessiva nel mondo del calcio, è sempre quello di scovare giovani talenti in giro per il mondo per prenderli prima della loro esplosione. Per aiutarli, magari, a realizzare questa consacrazione. E va proprio in questa direzione l’affondo della Juventus per uno dei talenti più puri del panorama calcistico mondiale. Beffati il Napoli ed altri top club internazionali.

Juventus, colpo in entrata

La Juventus, seppur in un periodo difficile tra campo e questioni giudiziarie per le quali si attendono ancora i verdetti delle autorità, non smette di lavorare alla sua ricostruzione. L’obiettivo, infatti, è tornare subito in alto, tanto in Italia quanto in Europa, ma questa ricostruzione segue una linea verde. Già Allegri, infatti, sta dando molto spazio ai giovani della Primavera ed ora dal mercato può arrivare un talento purissimo.

Su di lui da tempo si stanno muovendo sia il Napoli che il Paris Saint Germain, ma ora i bianconeri stanno provando ad accelerare per beffare entrambe queste società. La compagine piemontese, infatti, ha messo seriamente gli occhi su Arda Guler. Si tratta di un talento cristallino che milita attualmente nel Fenerbahce. Il Napoli, con la compagine di Istanbul, ha una corsia preferenziale grazie ai colpi Elmas e Kim, ma i costi sono importanti. I bianconeri stanno provando ad approfittarne arrivando ad offrire i 20 milioni chiesti.

Arda Guler, i numeri

Una tecnica sopraffina, una visione di gioco fuori dalla norma, soprattutto per la sua età, ed un buon senso del gol fanno di lui uno dei profili più interessanti sul fronte mercato. A conferma di ciò ci sono i quattro gol ed i due assist forniti nelle 15 apparizioni fin qui collezionate. Deve crescere ancora dal punto di vista fisico visto che la sua struttura al momento potrebbe condizionarlo. E’, però, un classe 2005 ed a 18 anni il tempo non può che essere tutto dalla sua parte. La curiosità ora è vederlo sui grandi palcoscenici europei.