Giro d’Italia 2023, indiscrezione sensazionale: torna uno dei volti più amati

Il 6 maggio dall’Abruzzo scatterà il Giro d’Italia 2023 e adesso è anche arrivata la conferma ufficiale: torna uno dei volti più amati

Un anno fa a Verona l’incoronazione dell’australiano Jay Hindley, che successivamente ha combinato poco o nulla. Ma ormai è storia, mentre quella del Giro d’Italia 2023 è ancora tutta, da scrivere, con una bella sorpresa arrivata nelle ultime ore.

Il campo dei partenti, nonostante quasi tutti i migliori al mondo ancora una volta abbiano scelto ancora una volta il Tour de France, è di livello assoluto e lo dimostrano due nomi. Il primo è quello di Remco Evenepoel, che arriverà con la maglia di campione del mondo su strada e che la fresca vittoria nella Liegi-Bastogne-Liegi.

Lo scorso anno ha vinto la Vuelta ed è stato un grande duello con Primoz Roglic che aveva trionfato nelle tre edizioni precedenti. Ecco perché il loro testa a testa si annuncia spaziale. Ma ci saranno in realtà molti altri incomodi al via tra i 176 al via.

Tra i pretendenti ci sono anche Tao Geoghegan Hart, vincitore del Giro d’Italia 2020, e il suo compagno di team Geraint Thomas. Poi una vecchia volte come Rigoberto Uran, il russo Alexandr Vlasov e un altri ciclista esperto quale Thibaut Pinot.

Ma spera anche all’Italia grazie a Damiano Caruso, secondo due anni fa, e Giulio Ciccone che però negli ultimi giorni è stato fermato dal Covid. E grandi duelli anche tra le ruote veloci con Mark Cavendish, Mads Pedersen, Pascal Ackermann, Michael Matthews e Giacomo Nizzolo.

Giro d’Italia 2023, spettacolo non solo in strada: c’è un clamoroso ritorno

Il Giro d’Italia 2023 come sempre sarà trasmesso in diretta sia sul digitale terrestre che sul satellite. Da una parte la Rai che aprirà su Rei Sport e poi sposterà le trasmissioni al pomeriggio su Rai 2. Dall’altra invece Eurosport che darà la diretta integrale di tutte le tappe.

Nelle ultime ore la tv di Stato ha svelato anche i volti che ci faranno compagnia tutti i giorni. Dopo l’addio di Alessandra De Stefano che si è dimessa dal ruolo di direttore della sezione sportiva, sarà un Giro di conferme. La formazione infatti è stata svelata da Alessandro Fabretti, che ne ha parlato a Bici Pro.

Per la corsa due voci, quella di Francesco Pancani che se ne occupa dal 2010, affiancato da Alessandro Petacchi come commentatore tecnico, Con loro anche Fabio Genovesi ad occuparsi soprattutto del ‘colore’. Sulle moto invece Stefano Rizzato e un’altra ex professionista, Giada Borgato.

In più ‘Aspettando il Giro’, condotto da Tommaso Mecarozzi e Stefano Garzelli, mentre Alessandro Fabretti condurrà il Processo alla Tappa. Ma c’è una soropresa piacevole per tutto il pubblico: tornerà infatti in squadra anche l’ex ct azzurro Davide Cassani che sarà uno degli ospiti fissi durante il Processo alla Tappa.

Dall’Abruzzo a Roma per ventuno tappe: il percorso del Giro d’Italia 2023 fa sognare

Il Girto d’Italia 2023 partirà sabato 6 maggio da Fossacesia Marina, vicino a Pescara, con la prima cronometro e finirà domenica 28 maggio con l’ultima volata a Roma. In mezzo molte tappe complicate, soprattutto nella seconda e terza settimana. Ecco il programma:

Sabato 6 maggio Fossacesia Marina-Ortona (crono) 19 km

Domenica 7 maggio Teramo-San Salvo 204 km

Lunedì 8 maggio Vasto-Melfi 210 chilometri

Martedì 9 maggio Venosa-Lago Laceno 184 chilometri

Mercoledì 10 maggio Atripalda-Salerno 170 chilometri

Giovedì 11 maggio Napoli-Napoli 156 chilometri

Venerdì 12 maggio Capua-Campo Imperatore 218 chilometri

Sabato 13 maggio Terni-Fossombrone 207 km

Domenica 14 maggio Savignano sul Rubicone-Cesena (Crono) 33,6 km

Lunedì 15 maggio riposo

Martedì 16 maggio Scandiano-Viareggio 190 km

Mercoledì 17 maggio Camaiore-Tortona 218 km

Giovedì 18 maggio Bra-Rivoli: 179 km

Venerdì 19 maggio Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana (SVI) 208 km

Sabato 20 maggio Sierre (SVI)-Cassano Magnago 194 km

Domenica 21 maggio Seregno-Bergamo 191 km

Lunedì 22 maggio riposo

Martedì 23 maggio Sabbio Chiese-Monte Bondone 198 km

Mercoledì 24 maggio Pergine Valsugana-Caorle 192 km

Giovedì 25 maggio Oderzo-Val di Zoldo 160 km

Venerdì 26 maggio Longarone-Tre Cime di Lavaredo (Rif. Auronzo) 182 km

Sabato 27 maggio Tarvisio-Monte Lussari (Crono) 18,6 km

Domenica 28 maggio Roma-Roma 115 km