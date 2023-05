Rossi-Bagnaia, spunta un retroscena: deve farlo assolutamente

By

Sta facendo molto discutere il consiglio dato da Valentino Rossi a Pecco Bagnaia: quasi una sorta di passaggio di testimone tra il campione del passato e un vincente del presente

Lo storico numero 46 è rimasto nell’ambiente, seguendo il MotoGp questa volta da proprietario di scuderia e non mancando di rimarcare quanto sta avvenendo nel corso di questo campionato, sempre più incerto e appassionante.

Valentino Rossi rimane sempre un’istituzione nel MotoGp. La grande carriera del pilota rimane negli annali, la sua presenza in pista e scenica resta sempre un punto di riferimento. Senza più la tuta e una moto sulla sella, è una presenza che rimane importante nei box, dando sempre qualche spunto per l’esito del motomondiale.

I suoi consigli e le sue opinioni sono sempre molto seguiti dai motociclisti, in quest’ultimo caso è curioso quanto avvenuto con Pecco Bagnaia, sicuramente un gran talento che può dare tante soddisfazioni agli appassionati e diventare, con ogni probabilità, proprio l’erede di Valentino Rossi.

Rossi-Bagnaia, la discussione al centro del MotoGp

Il team VR46 sta dando anche buone soddisfazioni, i piloti stanno dimostrando il loro potenziale e saranno dei protagonisti anche nel prossimo futuro. Rossi ha intanto lodato proprio i driver della sua scuderia, come Luca Marini e Marco Bezzecchi, affermando come sia soprattutto merito loro se sono già arrivate delle vittorie importanti. E tra vincenti, balza subito l’attenzione su Bagnaia con un consiglio detto nel weekend che è stato decisivo: si può quasi dire che c’è del merito di Rossi nell’affermazione del pilota italiano a Jerez.

Bagnaia ha superato Binder e vinto il Gp spagnolo, è stato davvero profetico Valentino Rossi: “Ho parlato con Bagnaia – ha dichiarato – non è facile riprendersi dopo una caduta, non è una cosa facile da ammettere e da superare. Io gli ho detto che basta… andare più piano, tanto vince lo stesso”. Un consiglio seguito a metà da Bagnaia, che ha vinto a Jerez ma di certo non ha dato l’impressione di risparmiare il gas della sua moto, anzi.

I 34 punti e la vittoria ottenuta a Jerez sono un passo deciso di Bagnaia nella lotta mondiale, il pilota classe 1997 sente la fiducia intorno a sé ed è pronto a stupire ancora. Lo farà probabilmente anche con qualche altro consiglio bonario di Valentino Rossi. Ha portato bene in quel di Jerez, questo curioso siparietto potrebbe anche ripetersi per le prossime sfide, partendo dal gran premio in terra francese del prossimo 14 maggio.