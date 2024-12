Juventus, c’è il City sulla strada dei bianconeri: in palio punti preziosi

C’è il Manchester City sulla strada della Juve, in una sfida Champions che mette in palio punti preziosi ai fini della qualificazione ai playoff. La formazione di Guardiola è in crisi ma i bianconeri devono assolutamente cambiare passo: proveranno così a giocare la partita della svolta.

L’ultimo dubbio da sciogliere è relativo al laterale sinistro: Danilo è pronto a giocare la partita da ex, ma Cambiaso è in ripresa e prova ad aumentare i dubbi di Thiago Motta. Non è escluso però che giochino entrambi, con l’esclusione iniziale di Savona.

Sarà invece Vlahovic a sostenere la sfida tra bomber a distanza con Haaland: Yildiz, Koopmeiners e Conceicao sono pronti a supportare il serbo che vuole spazzar via l’aria di crisi e tornare al centro della scena dello Stadium.