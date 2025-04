Novità Zanardi, la notizia fa felici tutti

Alex Zanardi è stato un vero proprio simbolo e fonte di ispirazione per tutto lo sport italiano: la notizia è splendida.

Lo sport è da sempre sinonimo di unione e accettazione, e non poteva allora che rappresentare una delle prime essenziali forme di inclusività. Le Paralimpiadi ne sono l’esempio più lampante, una vetrina spettacolare che consente agli atleti con disabilità di partecipare alla massima competizione sportiva in mondovisione. La nascita risale addirittura al 1960, quando la prima edizione si svolse a Roma a margine proprio dei giochi Olimpici. Ed è stato inevitabilmente un tassello fondamentale, che non soltanto ha dato dignità e rispetto a tutti gli atleti con disabilità, ma che ha anche dato un motivo, un obiettivo, un sogno da inseguire ai ragazzi più giovani.

Tra i più grandi esempi che lo sport italiano ha avuto c’è senza alcun dubbio Alex Zanardi, diventato nel tempo un vero e proprio esempio per tutti gli atleti con disabilità e non solo. Dopo il tragico incidente del 2001 al Lausitzring, mentre correva per la categoria CART, che gli è costato l’amputazione delle due gambe, Zanardi ha ritrovato la forza e lo spirito per affrontare la sua nuova vita. Ha scoperto la Handbike e ne ha fatto il suo nuovo motore, costruendo una passione che lo ha portato fino ai trionfi storici alle Olimpiadi di Londra e di Tokio.

Zanardi, la notizia è stupenda

Alex Zanardi ha sempre messo la sua esperienza e la sua bontà d’animo al servizio degli altri. Tra le varie iniziative intraprese nel corso di questi anni c’è anche la fondazioni di Obiettivo3, organizzazione nata nel 2017 con lo scopo di sostenere gli atleti disabili nell’attività sportiva. Da anni affianca le federazioni e gli atleti nei loro percorsi di formazione e di crescita, portando tanti ragazzi a competere anche per le grandi competizioni internazionali.

Proprio alcuni degli atleti di Obiettivo3, saranno ospiti questa mattina, alle ore 10:30, presso l’aula conferenze del Liceo Scientifico “M. Vitruvio P.” di Avezzano si terrà un convegno dal titolo “LO SPORT È DI TUTTI: Storie di atleti paralimpici”. In questi mesi, infatti, l’organizzazione è impegnata in un tour nelle scuole d’Italia per trasmettere alle nuove generazioni i valori dello Sport Paralimpico.

Nel convegno interverranno tre atleti paralimpici di hand bike: Ilenia Colanero, Tiziano Monti e Lorena Ziccardi. I tre atleti di Obiettivo3 racconteranno le loro storie, i loro percorsi ed anche i loro successi. Sarà un momento di formazione e condivisione imperdibile per gli alunni del liceo Vitruvio. Sempre nel segno e nel ricordo di Alex Zanardi, certamente fiero di tutto ciò.