Barcellona sogna: c’è un dato incredibile nel 2025

Il Barcellona sogna il Triplete e vuole continuare a correre. Questa sera la truppa di Hansi Flick ospita il Borussia Dortmund per l’andata dei quarti di finale di Champions League: “Possiamo sognare, ma i giocatori e gli allenatori devono rimanere con i piedi per terra. Bisogna mettere tutta la carne sul fuoco per continuare. Vogliamo continuare a non perdere quest’anno, ma dobbiamo dare il massimo contro un avversario molto forte”.

Il dato incredibile nel 2025 riguarda l’imbattibilità in questi tre mesi inoltrati. E i blaugrana continuano a macinare gioco sul ritmo del talento e del cinismo.

Raphinha? “Abbiamo aspettato, dopo la sosta per le Nazionali, che si riprendesse. Quello che vedo in allenamento è lo stesso di prima: è molto attivo, sveglio e con dinamicità… Dimostra di essere pronto per la partita di domani”.

Ha parlato anche Szczesny: “Voglio aiutare la squadra e dare il meglio di me in campo, ma se l’allenatore deciderà in qualche momento che il capitano torni e si prenda la porta – le parole riportate da SPORT -, per me sarebbe una situazione del tutto normale e comprensibile. Sono venuto qui per sostituire Marc, e non avrei alcun problema se Marc tornasse e riprendesse il suo posto“.