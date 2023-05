Verstappen minaccia il rivale davanti a tutti: “Te lo farò la prossima volta”

Verstappen scontento della manovra di un avversario nel GP di F1 a Baku: gli ha dato anche un avvertimento per il futuro

Il Gran Premio d’Azerbaigian non è andato come Max Verstappen si aspettava. Terzo posto nella sprint race e secondo nella gara principale. In entrambe le manche ha trionfato il suo compagno di squadra Sergio Perez, che ha così ridotto lo svantaggio in classifica.

Il due volte campione del mondo di F1 è stato anche un po’ sfortunato. Infatti, sabato un contatto con George Russell ha danneggiato la sua Red Bull e domenica l’uscita della Safety Car ha favorito il pilota messicano. In altre occasioni la sorte gli è stata favorevole, a Baku le cose sono andate diversamente. Comunque è sempre lui l’uomo da battere, non ci sono dubbi.

F1 GP Baku 2023: Max Verstappen contro George Russell

Sabato al termine della sprint race c’è stato anche un momento di tensione che ha coinvolto Verstappen e Russell. L’olandese è andato dal collega per presentargli il conto dei contatti che si sono verificati dopo la partenza e non è stato tenero nei suoi confronti.

Max ha detto a George: “Dovevi lasciarmi spazio. La prossima volta aspettati lo stesso da parte mia“. Un chiaro avvertimento da parte sua per il futuro. È convinto che il rivale abbia esagerato e sbagliato in quella circostanza, quindi è pronto a duellare altrettanto duramente se dovesse ricapitare un ruota a ruota tra loro.

Russell non si è scusato con Verstappen, sicuro di non aver commesso alcun tipo di irregolarità, evidenziando come avesse preso la posizione e lui ha rischiato attaccando all’esterno. “Gli è andata bene, perché resistere all’esterno può avere conseguenze molto negative. Non utilizzo un trattamento di riguardo verso chi è in testa al Mondiale. Non c’è stata nessuna scorrettezza, si è trattato di un normale contatto di gara. Le corse sono così”.

I due piloti valutano diversamente l’episodio, ciascuno convinto di avere ragione. In ogni caso, il comportamento di Russell non è stato giudicato sanzionabile dagli stewards della FIA. Non è stata comminata alcuna penalità, ritenendo il tutto un normale contatto di gara.

Verstappen non è rimasto felice di questa decisione, però non può lamentarsi. Anche lui in più occasioni durante la sua carriera è stato particolarmente duro nei duelli, con manovre al limite o anche oltre.