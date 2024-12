Juventus-Manchester City, le ultime: a Motta manca anche Cambiaso, Guardiola in emergenza

Alle 21 il calcio d’inizio di Juventus-Manchester City, con due squadre che cercano conferme, per non dire rilancio. Thiago Motta senza anche Cambiaso: la caviglia sinistra non è al meglio dopo l’infortunio rimediato contro il Bologna, sugli esterni agiranno Savona e Danilo. Il tecnico bianconero in avanti dovrebbe puntare su Yildiz insieme a Conceicao e Koopmeiners, dietro a Vlahovic.

Emergenza per Pep Guardiola: i risultati faticano ad arrivare (ultima uscita 2-2 in trasferta contro il Crystal Palace) e stasera dovrà fare a meno dei vari Rodri, Akanji, Aké, Stones e Bobb.

Le probabili formazioni di Juve-Manchester City

JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rouhi, Douglas Luiz, McKennie, Fagioli, Adzic, Mbangula, Weah.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ortega; Walker, Dias, Gvardiol, Lewis; Gündogan; Doku, Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland. Allenatore: Guardiola.

A disposizione: Ederson, Hudson, Simpson-Pusey, Wilson-Esbrand, Wright, O’Reilly, Kovacic, Nunes, McAtee, Foden, Savinho.

ARBITRO: Turpin (Francia). ASSISTENTI: Danos-Finjean. IV UFFICIALE: Vernice. VAR: Delajod. ASS. VAR: Millot.