Leclerc alla Red Bull: arriva l’annuncio definitivo

Charles Leclerc è uno dei piloti più ambiti di Formula 1, dalla Ferrari alla Red Bull per un passaggio davvero eclatante nel prossimo futuro

Leclerc vuole vincere il mondiale, l’annuncio che fa alla Bild spiazza tutto il circuito motoristico. Il pilota monegasco è in ripresa, il podio agguantato al Gran Premio di Baku in Azerbaigian gli ha ridato fiducia dopo un inizio di campionato non proprio eccezionale.

Charles Leclerc vuole riprendersi il tempo perduto ed essere ancora più arrembante in questo campionato di Formula 1. Il corridore della Ferrari non vuole lasciare nulla al caso e lo ha dimostrato proprio nell’ultimo Gran Premio, andando a fare la voce grossa sia nella sprint race che in pista domenica, conquistando un podio che fa morale e classifica.

Dopo sei punti in tre gare, Leclerc è in ripresa per il presente ma è il futuro a inquietare. I tifosi della Ferrari e della Red Bull ora sono decisamente spiazzati dall’annuncio del monegasco, che ha stabilito già dove punterà per la vittoria del suo primo titolo.

Leclerc tra Red Bull e Ferrari: arriva l’annuncio

La scelta non è proprio facile. C’è la Ferrari che lo ha cresciuto, lo ha saputo portare ad altissimi livelli nel corso degli anni, investendo su un pilota strabiliante nei campionati minori, bruciando ogni tappa. Dall’altra c’è la miglior macchina al momento: la Red Bull è campione in carica e dà l’impressione di poter bissare anche in questo 2023 i suoi trionfi. Tra la via vecchia e quella nuova, Leclerc ha annunciato il suo futuro, il pilota resterà alla Ferrari: “Non ho bisogno della Red Bull, ho assoluta fiducia nel team di Maranello e nei suoi membri”.

Una dichiarazione forte e netta, il futuro del monegasco è diventato un argomento che ha interessato gli sportivi nelle ultime settimane. Lo stesso Leclerc ha stoppato ogni trattativa: “Mi fido di tutti in Ferrari, dai meccanici ai team principal e credo fermamente che raggiungeremo il successo”. Una svolta di ottimismo, anche non mancano nell’autocritica: “Mi aspetto molto dal team, ma anche la squadra si aspetta molto da me”.

Leclerc accantona quindi l’ipotesi Red Bull e dà fiducia alla scuderia di Maranello, ribadendo due punti fondamentali: “Realizzare il mio sogno di diventare campione del mondo con la Ferrari è possibile, ma per il prolungamento del contratto è ancora presto per parlarne”. L’annuncio di proseguire con la Ferrari è un segnale positivo, resterà da capire quale sarà il futuro di Carlos Sainz, atteso da un salto di qualità non più rimandabile.