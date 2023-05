Formula 1, è ufficiale: terremoto Verstappen

Novità a sorpresa per la Red Bull in vista del Gran Premio di Miami in programma domenica 7 maggio con inizio gara alle 21:30.

Max Verstappen infatti presenterà una novità inaspettata con tutti i tifosi della scuderia campione del mondo in carica che sono in attesa di vederla in pista.

Il campionato mondiale è iniziato ancora una volta sotto la marca della Red Bull. Il pilota olandese comanda il mondiale piloti con 93 punti conquistati nei primi 4 appuntamenti, seguito da Perez, suo compagno di squadra, a quota 87. Red Bull che sta quindi già dominando il campionato costruttori per un’altra stagione che si preannuncia molto dura per le rivali, alle prese con un’automobile davvero affidabile e veloce che non sembra avere punti deboli al momento.

Verstappen e la novità a Miami, sorpresa in Formula 1

La prossima gara in programma a Miami vedrà il pilota olandese in pista con un’automobile totalmente nuova. Sarà infatti diversa la livrea della Red Bull che avrà colori e stile decisi da un disegno di una tifosa, Martina Adriano.

Una decisione che è arrivata da parte della scuderia campione in carica che ha scelto la migliore tra quelle proposte dai propri tifosi. Da capire se l’automobile sarà vincente come quella vista finora nei primi quattro GP del mondiale di F1 del 2023. La squadra può vantare già quasi 100 punti di vantaggio sulla seconda in classifica dopo soli 4 GP. A seguire la Red Bull che ha conquistato 180 punti, c’è l’Aston Martin, sorpresa di questa prima parte di stagione con 87 punti.

Più attardate Mercedes e Ferrari rispettivamente con 76 e 62 punti e di fatto quasi già fuori dal discorso per la vittoria del mondiale. Un’altra annata targata Red Bull per quello che riguarda il circus della F1 con un mondiale piloti che sembra però maggiormente in dubbio. Perez è infatti molto vicino al compagno di squadra campione in carica e quest’anno il messicano vuole giocarsi le sue carte fino in fondo per provare a strappargli il titolo iridato.

In casa Ferrari invece urge un’inversione di tendenza per provare a salvare una stagione che appare già molto difficile per il ‘cavallino rampante’. L’ultima prestazione a Baku ha fatto ben sperare i tifosi della rossa con Sainz e Leclerc (sul quale non mancano le voci di mercato) che appaiono in ripresa dopo le prime uscite da incubo per la scuderia italiana.