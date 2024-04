Roma, a Udine un colpo Champions: 3 punti in 24 minuti

Un colpo Champions. Quello della Roma a Udine è stato un lampo che ha permesso alla truppa di De Rossi di conquistare tre punti davvero fondamentali. All’ultimo respiro, quando tutto sembrava finito e ormai il pareggio pareva scendere nelle tabelle degli archivi, ecco l’acuto finale. Undici giorni dopo lo stop per il malore di Ndicka, la banda di De Rossi è scesa in campo sulle ali del coraggio che il tecnico gli ha fornito con il nuovo assetto. Non solo coraggio, ma anche intensità per assaltare la porta avversaria. Buona la scelta di posizionare Angelino alto.

E nel finale di stagione sarà davvero determinante l’entusiasmo di una squadra che non finisce mai di stupire.