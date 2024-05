Juventus, Allegri: “Rammarico per la seconda parte della stagione. Futuro? Chiedete alla società”

Massimiliano Allegri, dopo Roma-Juventus, ha risposto ai microfoni di DAZN. Il tecnico ha commentato l’ennesimo pareggio, il quarto consecutivo della sua squadra, che ora ha il match point Champions contro la Salernitana.

Allegri sulla gara della Juventus: “Abbiamo rischiato di perdere una gara importante”

Allegri sulla rabbia nel finale di gara: “Abbiamo rischiato di perdere una partita che non siamo riusciti a vincere. All’inizio del secondo tempo dove abbiamo avuto diverse situazioni favorevoli. Gli ultimi due minuti abbiamo avuto una gestione della palla incredibile. E col pari teniamo il vantaggio dello scontro diretto“.

Allegri parla della seconda deludente parte di stagione della Juventus: “Il rammarico c’è perché in questo periodo abbiamo vinto solo due volte. Però il calcio è bestiale, perché le cose magari ti vanno tutte bene ed altre ti si incastrano tutte male. Soprattutto dopo la sconfitta con l’Inter e quella brutta con l’Udinese siamo un po’ crollati. Quando perdi l’obiettivo principale, anche se eravamo consapevoli della forza dell’Inter, e hai tanto vantaggio sulle inseguitrici, tendi a rallentare“.

Allegri poi parla anche delle situazioni che hanno minato la stagione della Juventus: “Poi in quel periodo, l’espulsione di Milik, quella di Vlahovic, Kean e Chiesa che non stavano bene, poi Rabiot si è fermato, McKennie gli è uscita la spalla. Abbiamo situazioni negative. Di positivo c’è che i ragazzi sono rimasti concentrati, e un passettino alla volta ci siamo guadagnati la possibilità di chiuderla con la Salernitana. Tante cose che si sono incastrate male. Poi a centrocampo le cose sono andate male prima con Fagioli e Pogba, e gli stop per Rabiot e McKennie che stavano facendo bene. E comunque anche Miretti ha giocato ottime gare“.

Il parere del tecnico livornese su ciò che serve alla squadra per migliorare: “La società valuterà a fine stagione. L’importante è la partita con la Salernitana. Poi c’è la finale di Coppa Italia. Poi si valuterà, una base c’è. Ci è mancato Pogba e Fagioli, come cambi e alternative. In questo momento c’è da chiudere il discorso Champions e questa bella finale di Coppa Italia da giocare“.

Poi Allegri si sofferma sui reparti che potrebbero migliorare: “Io posso dire che il centrocampo è quello che fa funzionare la squadra. I nostri hanno fatto una grande stagione. Ripeto, abbiamo giocato sempre con gli stessi fino a gennaio“.

Sull’ottima gara di Chiesa: “Stasera era una partita congeniale per lui perché la Roma ci lasciava spazio. Dovevamo fare meglio sui cambi di gioco“.

Allegri sul suo futuro alla Juventus: “Io questo non lo so. domandatelo alla società. Sarebbe bello arrivare alla finale di Coppa Italia con la Champions centrata“.