Roma-Juventus 1-1: Bremer risponde a Lukaku

Finisce 1-1 all’Olimpico tra Roma e Juventus. I giallorossi non riescono ad avvicinarsi alla Juve. I bianconeri si avvicinano piano piano alla Champions col 4° pareggio consecutivo.

La prima frazione termina in pari tra Roma e Juventus: Bremer risponde a Lukaku

Avvio di gara di marca Roma e mette subito paura alla Juventus. Un traversone lungo pesca Kristensen sul secondo palo che con un colpo di testa lungo dalla parte opposta centra la traversa. Ma subito la Roma trova il vantaggio al minuto 15. Una bella azione della Roma che si sviluppa sulla destra, dopo alcuni rimpalli e la parata di Szczesny finisce sui piedi di Lukaku che punisce i bianconeri.

Lo stesso belga spreca il 2-0 con un colpo di testa, appena fuori.

La Juventus pian piano si riprende e sale di ritmo. Sugli sviluppi di un piazzato Chiesa mette un pallone morbido in area e trova Bremer che imperioso salta in mezzo all’area e insacca il pareggio al 31’.

Nel finale di primo tempo non accade granché e la prima frazione termina in pari.

Occasioni da un parte all’altra, ma nessun gol

Contrariamente all’avvio della prima frazione, nella seconda parte della gara comincia forte la Juve. Al 47’, Chiesa si libera dal limite e con un diagonale di sinistro centra il palo e la palla beffardamente danza sulla linea di porta senza entrare. La Juventus sembra salire di tono, ma non crea grandi pericoli se non un tiro dalla distanza di Chiesa. La Roma dopo l’ora di gioco risale di tono e crea un’ottima occasione ancora con Kristensen che centra lo specchio ma Danilo salva sulla linea.

Dopo una serie di sostituzioni da una parte e dall’altra la Juventus torna pericolosa in area della Roma con Locatelli che impegna Svilar con un tiro sporco in scivolata. All’87° è ancora protagonista Svilar che salva su un colpo di testa di Kean che salta bene in mezzo all’area su un angolo battuto da Kostic. Al minuto 94, la grande occasione capita sul destro di Abraham, che però sbatte su Szczesny. È l’ultima emozione di una gara equilibrata, tra due squadre che rimangono forse incompiute.