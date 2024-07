Ultima spiaggia Sainz: le hanno provate tutte

Ultima spiaggia per Carlos Sainz: il pilota spagnolo deve prendere una decisione definitiva per il suo futuro, le hanno provate davvero tutte

Carlos Sainz deve ancora sciogliere le riserve in merito al suo futuro. La scelta dello spagnolo sta diventando un vero e proprio tormentone. Il classe ’94 è stato “scaricato” dalla Ferrari che al suo posto ha scelto di ingaggiare Hamilton, e sta prendendo sempre più tempo per scegliere quale sarà il suo prossimo team. Il suo sogno proibito è andare in Red Bull o in Mercedes, restando competitivo ad alti livelli.

Ad oggi però nessuna di esse ha mostrato un concreto interesse né ha liberato posti per lui. Restano alcune proposte da scuderie che con ogni probabilità non lotteranno per la vittoria del titolo come Alpine e Williams. Cosa fare? Sainz riflette, non è escluso che decida di firmare per un solo anno con uno di questi team in attesa che si smuova qualcosa tra le big per il 2026. Di sicuro il madrileno sta prendendo tutto il tempo necessario per decidere, spazientendo non poco i dirigenti che gli hanno presentato l’offerta. Troppo importante il suo nome per lasciar perdere ma l’attesa inizia a farsi snervante e blocca l’intero mercato F1.

Arriva l’ultimatum per Carlos Sainz: deve scegliere in fretta

Negli ultimi giorni è arrivata l’ultima spiaggia per Sainz, un ultimatum da un’altra scuderia. Probabilmente è anche questo che sta facendo tergiversare l’attuale pilota della Ferrari: qualche possibile offerta last minute. Come quella ricevuta dall’Audi. A dire il vero la casa automobilistica tedesca aveva già corteggiato nei mesi passati il ferrarista, ma adesso le cose sembrano essere cambiate.

Audi entrerà ufficialmente nel mondo della Formula 1 e lo farà insieme alla Sauber, alla quale si appoggerà per poter essere competitiva sin da subito. Sono tanti i movimenti in questi giorni per cercare di arrivare più in alto possibile, compreso l’ingaggio di Mattia Binotto che con la Ferrari ha vissuto un pezzo di storia. L’italiano è un nuovo dirigente dell’Audi, rientrando così nel mondo dei motori e della Formula 1 dopo l’addio con la casa automobilistica di Maranello avvenuto nel 2022.

Il suo rapporto con Sainz non ha bisogno di presentazioni ed è molto stretto. Come evidenziato da ‘EstadioDeportivo’ è possibile che sia stato Binotto in persona a chiedere l’arrivo in Audi dello spagnolo. Questo può cambiare ogni scenario, in quanto la prospettiva di tornare a lavorare con il dirigente italiano, potrebbe affascinare non poco il classe ’94. Un fattore che può essere decisivo nella trattativa. Sainz, ad ogni modo, deve scegliere in fretta e chiudere definitivamente una lunga telenovela.